US Open 2024: Pegula zu solide für Shnaider - jetzt könnte Swiatek kommen

Jessica Pegula ist mit einem 6:4 und 6:2 gegen Diana Shnaider in das Viertelfinale der US Open 2024 eingezogen. Dort könnte es zum Treffen mit Iga Swiatek kommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.09.2024, 19:50 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula steht im Viertelfinale der US Open 2024

Mit ihrem Turniersieg in Toronto und dem Finaleinzug in Cincinnati hat sich Jessica Pegula ganz klar in die Riege der Favoritinnen bei den US Open 2024 gespielt. Und bislang konnte die US-Amerikanerin auch überzeugen. Beim 6:4 und 6:2 gegen Diana Shnaider erwies sich Pegula jedenfalls als die weitaus stabilere Spielerin. Auch wenn die Russin für die (wenigen) spektakulären Punkte zuständig war.

In der Runde er letzten acht könnte Pegula nun auf Iga Swiatek treffen. Die Weltranglisten-Erste muss zunächst aber gegen Liudmilla Samsonova gewinnen.

Ebenfalls im Viertelfinale steht Karolina Muchova. Die Tschechin gewann im ersten Match des Tages gegen Jasmine Paolini in überzeugender Manier mit 6:3 und 6.3.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen