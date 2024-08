US Open 2024: Sabalenka bleibt souverän auf Kurs

Aryna Sabalenka ist mit einem 6:3 und 6:1 gegen Lucia Bronzetti sicher in die dritte Runde der US Open 2024 eingezogen. Olympiasiegerin Qinwen Zheng hatte da schon mehr Probleme.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 23:16 Uhr

Geht es nach den Eindrücken von Cincinnati, dann ist Aryna Sabalenka wohl die große Favoritin auf den Titel bei den diesjährigen US Open. Was die Belarussin auch mit einem eindrucksvollen 6:3 und 6:1 gegen Lucia Bronzetti unterstrich. In Runde drei bekommt es Sabalenka, die vor zwölf Monaten erst im Finale an Coco Gauf gescheitert war,entweder mit Ekaterina Alexandrova oder der jungen US-Amerikanerin Iva Jovic zu tun.

Deutlich mehr Mühe hatte Qinwen Zheng mit Erika Andreeva. Die Olympiasiegerin von Paris verlor wie schon zum Auftakt gegen Amanda Anisimova den ersten Satz, spielte sich dann aber mit 6:7 (3), 6:1 und 6:2 doch in Runde drei. Dort geht es am Freitag gegen Jule Niemeier. In einer Wiederauflage der Partie von 2022, die damals die Deustche in zwei engen Sätezn für sich entscheiden konnte.

Im Gegensatz zu Sabalenka hatte die Nummer eins des Turniers, Iga Swiatek, bei ihrem bislang einzigen Auftritt in New York 2024 keinen souveränen Eindruck hinterlassen. Swiatek trifft am Donnerstag auf Ena Shibahara aus Japan.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen