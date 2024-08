US Open 2024: Tsitsipas und Auger-Aliassime fliegen in Runde eins raus

Sowohl Stefanos Tsitsipas als auch Félix Auger-Aliassime mussten sich schon in der ersten Runde der US Open 2024 verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 21:32 Uhr

© Getty Images Für Stefanos Tsitsipas sind die US Open 2024 schon vorbei

Es sollte mittlerweile bekannt sein, dass Stefanos Tsitsipas den US Open nicht besonders viel abgewinnen kann. Und schon gar nicht dem Grandstand. Denn dort ist Tsitsipas im vergangenen Jahr an Dominic Stricker gescheitert. Und zwölf Monate später nun auch an Thanasi Kokkinakis. Denn der Australier setzte sich mit 7:6 (5), 4:6, 6:3 und 7:5 durch. In Runde zwei wartet mit dem Sieger der Partie zwischen Nuno Borges und Federico Coria nun wieder eine lösbare Aufgabe auf Kokkinakis.

Ebenfalls schon zum Auftakt gescheitert ist Félix Auger-Aliassime. Denn der musste sich dem erst 18-jährigen Tschechen Jakob Mensik mit 2:6, 4:6 und 2:6 geschlagen geben. Mensik bekommt es in Runde zwei mit Tristan Schoolkate aus Australien zu tun.

Mit Alejandro Tabilo hat sich ein weiterer Gesetzter ziemlich formlos verabschiedet. Der an Position 22 gereihte Chilene unterlag David Goffin mit 6:7 (7), 1:6 und 5:7. Jack Draper, die Nummer 25, musste dagegen nur 66 Minuten auf dem Court stehen. Dann gab Zhizhen Zhang verletzungsbedingt auf.

