US Open 2025: Alle Infos, Favoriten, TV, Preisgeld, Auslosung

Am kommenden Sonntag, 24.08.2025, beginnen die US Open 2025 mit den Matches im Hauptfeld. Hier gibt bekommt Ihr alle Infos zum letzten Major des Jahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.08.2025, 02:03 Uhr

© Getty Images Finalist Taylor Fritz und Champion Jannik Sinner bei den US Open 2024

Wer spielt, wer fehlt bei den US Open 2025?

Natürlich wird die gesamte Weltspitze bei Männern und Frauen alles daran setzen, beim letzten Major des Tennisjahres 2025 dabei zu sein. Dennoch gibt es einige Fragezeichen: Bei den Männern in erster Linie hinter Novak Djokovic und Jack Draper, die beide seit Wimbledon kein Match mehr bestritten haben. Draper verletzungsbedingt, Djokovic freiwillig. Ganz sicher fehlen wird jedenfalls Grigor Dimitrov.

Bei den Frauen kann die langzeitverletzte Olympiasiegerin Qinwen Zheng nicht an den Start gehen.

Wer sind die Favoriten bei den US Open 2025?

Bei den Männern führt der Weg wohl nur über Jannik Sinner, der die letzten drei Grand-Slam-Turniere auf Hartplatz für sich entscheiden konnte. Erster Herausforderer wird Carlos Alcaraz sein. Danach kommt eine Gruppe an hoffnungsfrohen Außenseitern, die von Alexander Zverev vor Taylor Fritz und Ben Shelton angeführt wird. Sollet Novak Djokovic fit nach New York City kommen, ist immer mit ihm zu rechnen. Zumindest bis zum Halbfinale.

Bei den Frauen ist die Gemengelage schon schwieriger. Aryna Sabalenka ist die beste Spielerin der Saison, hat aber noch kein Major gewinnen können. Coco Gauff sucht nach dem Erfolg bei den French Open nach ihrer Form. Iga Swiatek dagegenhat in Cincinnati gezeigt, dass wieder voll mit ihr zu rechnen ist. Was aber auch für Elena Rybakina gilt. Und was ist mit Victoria Mboko, der Überraschungssiegerin von Montreal?

Wer überträgt die US Open 2025 im TV und Livestream?

Das letzte Major des Jahres wird von Sky im TV live übertragen, im Stream gibt es alle Matches bei WOW.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung findet am Donnerstag, 21.08.2025 statt.

Wie viel Presigeld gibt es zu gewinnen?

Bei den US Open gibt es 2025 für die EinzelspielerInnen folgende Summen zu gewinnen (alle Angaben in US Dollar):

Champion 5.000.000.- Finalist, -in 2.500.000.- Halbfinale 1.260.000.- Viertelfinale 660.000.- Achtelfinale 400.000.- Dritte Runde 237.000.- Zweite Runde 145.000.- Erste Runde 110.000.-