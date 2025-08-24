US Open 2025 Day 1: Volle Kapelle am ersten Sonntag

Der erste Tag der US Open 2025 steht an. Und das Line-Up kann sich sehen lassen - im Gegensatz etwa zu den French Open vor ein paar Monaten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 09:26 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Jessica Pegula und Daniil Medvedev starten schon am heutigen Sonntag

Match des Tages: Daniil Medvedev (13) vs. Benjamin Bonzi

Daniil hat in diesem Jahr eine Meisterschaft daraus gemacht, bei Grand-Slam-Turnieren Matches, die er eigentlich bis zu einem gewissen Maß unter Kontrolle hat, doch noch zu verlieren. Das war bei den Australian Open gegen Learner Tien so, noch vielmehr dann in Roland-Garros gegen Cameron Norrie. Und in Wimbledon war es dann ein gewissen Benjamin Bonzi, der die Ambitionen von Medvedev im Keim erstickte. Well, what do you know? Und so treffen sich die beiden halt heute im zweiten Match nach 19 Uhr Ortszeit gleich wieder … Ach, ja: Ein paar nicht ganz so feine Bemerkungen von Medvedev werden Bonzi sicher auch noch in Erinnerung sein.

Prime-Time-Partien: Djokovic, Pegula, Paolini

Wie wird sich Novak Djokovic nach seiner langen Pause anstellen? Der 24-mlige Major-Champion eröffnet die erste Night Session im Arthur Asche Stadium gegen Learner Tien. Danach spielt Vorjahres-Finalistin Jessica Pegula gegen Maya Sherif. Im Armstrong Stadium werden vor Medvedev und Bonzi Jasmine Paolini und Destanee Aiava in das Turnier einsteigen. Und eine der beiden auch gleich wieder aus-. Nicht verschweigen wollen wir, dass in den beiden größten Stadien am Nachmittag auch schon Aryna Sabalenka, Ben Shelton oder Taylor Fritz im Einsatz sein werden. Das ist schon nah dran an einer vollen Kapelle.

Upset-Alert: Alexandra Eala vs. Clara Tauson (14)

Wir starten diese Kategorie ohne große Überzeugung. Aber das ist eben auch die Crux der auf drei Tage aufgesplitterten ersten Runde: Es sind zu wenige Matches. Von Clara Tauson hat man in den letzten Wochen durchaus ansprechende Leistungen gesehen, vor allem in Montreal. Vor ein paar Tagen hat die Dänin bei der Fan Week einen unfallfreien Auftritt auf der großen Bühne vor dem Arthur Hase Stadium hingelegt. Alexandra Eala dagegen? Eher unter dem Radar. Aber: Im Frühjahr hat Eala in Miami gezeigt, dass sie auf Hartplatz sehr, sehr ordentlich spielen kann.

Die DACH-Perspektive: Bencic als Highlight

Ok. Da müssen heute die Eidgenossen herhalten. Allen voran Belinda Bencic. Die Olympiasiegerin von Tokio hat die vierte Partie auf Court 17 gegen Zhang Shuai ausgefasst. Court 12 ist dann zur Hälfte des Tages in Schweizer Hand: Jill Teichmann bestreitet das zweite Match gegen Cathy McNally. Darauf folgt dann Qualifikant Jerome Kym, der es mit Ethan Quinn zu tun bekommt.

Hier der Spielplan für den Sonntag