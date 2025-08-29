US Open 2025, Day 6: Kein (großer) Platz für Big Foe und Struffi

Der sechste Tag der US Open 2025 steht an. Und für Struffi wird es immerhin der Grandstand werden …

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 06:19 Uhr

© Getty Images So nah - und doch so fern: Frances Tiafoe auf dem Grandstand. Und im Schatten des Arthur Ashe Stadiums

Match des Tages: Jan-Lennard Struff vs. Frances Tiafoe (17)

Struffi hat ja eigentlich ein bisschen mit einem Einsatz im Ashe oder Armstrong spekuliert (oder waren das eher „die Medien“?), aber es ist ja klar: Für die Männer sind vier Matches in den beiden großen Stadien bei den US Open zu vergeben. Und wenn Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Ben Shelton und Taylor Fritz am selben Tag angesetzt sind, dann bleibt Frances Tiafoe außen vor. Egal: Seine Meisterleistung gegen Holger Rune hat Struff auf dem 17er vollbracht. Jetzt dann halt auf dem Grandstand (nicht vor 21 Uhr MESZ).

Prime-Time-Partien: Djokovic, Sabalenka, Andreeva

Novak Djokovic wird wieder das kleine Schwarze rausholen, was er aus rein modischen Gründen trägt, sportlich könnte es gegen Cameron Norrie vielleicht länger, aber wohl nicht gefährlich werden. Danach darf Mirra Andreeva ihren still und heimlichen Weg in Richtung zweite Woche im Arthur Ashe fortsetzen, es geht gegen Taylor Townsend. Im Louis Armstrong Stadium spielt Aryna Sabalenka gegen Leylah Fernandez, gegen die sie, wenn die Erinnerung nicht trügt, 2021 eben hier in New York City verloren hat. Und dann gibt es noch das Treffen von Taylor Fritz gegen Jerome Kym, das der Schweizer Qualifikant sicherlich mehr genießen wird als der amerikanische Mitfavorit.

Upset-Alert: Markets Vondrousova vs. Jasmine Paolini (7)

New York hat nicht mehr den Rasen von Wimbledon (früher mal wurden ja auch die US Open auf Gras ausgetragen), was die Aussichten von Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova gegen Jasmine Paolini ein wenig trübt. Zumal eben jener Sieg in Wimbledon auch schon mehr als zwei Jahre zurückliegt. Aber gefährlich ist die Tschechin allemal. Vor allem bei Majors.

Die DACH-Perspektive: Die Doppel-Athleten starten

Struffi und Jerome Kym wurden bereits erwähnt, im weiteren Programm finden sich aus DACH-Sicht etwa Alexander Erler, Laura Siegemund, Jakob Schnaitter oder Mark Wallner wieder. Es gilt erneut: Check your local listings!

