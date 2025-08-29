US Open 2025: Die italienische Note

Selten gab es eine bessere Zeit, als Anhänger des italienischen Tennissports zu sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 06:18 Uhr

© Getty Images Flavio Cobolli steht ein Duell mit Lorenzo Musetti bevor

Wunderbare Szenen kurz vor Donnerstagmittag: Auf dem Court 4 spielten sich Andrea Vavassori und Simone Bolelli gegen Lucas Miedler und Francisco Cabral für das Doppel-Turnier warm, auf Trainings-Court 5 übten derweil Sara Errani und Jasmine Paolini. Letztere sind ganz sicher das Gute-Laune-Duo im weiblichen Paarlauf-Zirkus, die eine unterstützt die andere auch bei jeder Gelegenheit, bei der sich nicht gemeinsam auftreten. Paolini hat sich den Mixed-Wettbewerb als Groupie gegeben, Errani ist bei den Einzelmatches ihrer Spielgefährtin fast immer in der Box.

Die Stimmung könnte im italienischen Tennis im Grunde nicht besser sein. Das hängt natürlich zu großen Teilen an Jannik Sinner, der gegen Alexei Popyrin eine Machtdemonstration hinlegte, die in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten war. Aber mit Lorenzo Musetti und Flavio Cobolli haben gestern ja auch zwei weitere Vertreter der Azurri den Einzug in die dritte Runde geschafft.

Auf verschiedene Art und Weise: Musetti, der in den letzten Monaten nicht viel gewonnen hat, hatte mit David Goffin überhaupt keine Probleme. Cobolli dagegen musste gegen Jenson Brooksby bis zum Ende zittern, gewann erst im Match-Tiebreak.

Die beiden kommen auch neben dem Court gut miteinander aus, jetzt dürfen sie sich am Samstag in Flushing Meadows bespielen. Was lustigerweise eine Premiere im professionellen Tennis geben wird - und nur dadurch zu erklären, dass beide mit ihren 23 Jahren noch keine Veteranen sind. Und dass Cobolli seinen Durchbruch in die erweiterte Weltspitze eigentlich erst in dieser Saison geschafft hat. Unter anderem mit dem Turniersieg in Hamburg.

Die Aussichten, dass der Sieger zwischen Musetti und Cobolli bis ins Viertelfinale vordringt, stehen übrigens nicht schlecht. Denn der etatmäßige Platzhirsch in ihrem Achtel des Tableaus war Jack Draper. Und der musste ja vor seinem Zweitrunden-Match gegen Zizou Bergs ja rausziehen.

Der potenzielle Gegner in der Runde acht wäre übrigens dann wieder ein Landsmann: Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass Jannik Sinner eben dort warten würde.

