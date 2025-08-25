US Open 2025: Fonseca übergibt sich - und gewinnt dennoch

Youngster Joao Fonseca hat mit einer Energieleistung die zweite Runde der US Open 2025 in New York City erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.08.2025, 22:55 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca hat am Montag ein großes Kämpferherz gezeigt

Wenn Menschen mit Trikots der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft über Tennisanlagen marschieren, dann weiß man seit Beginn dieses Tennisjahres 2025, dass ein Match von Joao Fonseca ansteht. Am Montag mussten sich die Unterstützer überraschend eilig zum Grandstand im Billie Jean King National Tennis Center machen. Denn Petra Kvitova beendete ihre Karriere zwar tränenreich - aber eben auch ziemlich hurtig.

Fonseca schloss direkt daran an. Und der Auftaktgegner war einer der unangenehmen Sorte: Miomir Kecmanovic, der an seinen guten Tagen auch Spitzenspielern lästig werden kann. Nun war der Montag kein ganz guter, aber doch solider Tag für Kecmanovic. Was sich auch darin niederschlug, dass der Serbe im ersten Satz mit einem Break in Führung ging, das Fonseca aber zum 5:5 ausgleichen konnte. Dass sich der Brasilianer danach den ersten Akt im Tiebreak holte, tat der Stimmung keinen Abbruch.

Fonseca nun gegen Machac

Auch Durchgang zwei ging in der Kurzentscheidung an Joao Fonseca, der im Februar in (ausgerechnet!) Buenos Aires seinen ersten und bislang einzigen Titel auf der ATP-Tour gewinnen konnte. Die Zeichen standen auf Einzug in Runde zwei - ehe Fonseca beim Stand von 3:3 den Physio auf den Court kommen ließ. Was genau besprochen wurde, blieb unklar. Wenige Augenblicke später musste sich Fonseca aber mehrmals übergeben.

Ob Kecmanovic sich dadurch irritieren hat lassen? Er sollte danach jedenfalls kein Spiel mehr gewinnen. Fonseca dagegen ließ sich feiern. Und hat nun zwei Tage Zeit, um sich für sein Match gegen Tomas Machac wieder auf Trab zu bringen. Der Tscheche geht gemäß Weltrangliste zwar als Favorit ins Rennen, hat in den letzten Wochen aber auch nicht unbedingt überzeugt.

Die übrigen frühen Matches brachten mit dem Vier-Satz-Erfolg von Adam Walton gegen Ugo Humbert eine kleinere Überraschung. Pech hatte mal wieder Rückkehrer Sebastian Korda, der nach zwei verlorenen Sätzen gegen Cameron Norrie aufgeben musste.

