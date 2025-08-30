US Open 2025: Gauff diesmal problemlos, Muchova gewinnt tschechisches Duell

Coco Gauff ist mit einem sicheren Sieg gegen Magdalena Frech in das Achtelfinale der US Open 2025 eingezogen. Karolina Muchova mit einem Erfolg gegen Landsfrau Linda Noskova ebenso.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 19:49 Uhr

Die ersten beiden Auftritte von Coco Gauff bei den US Open 2025 waren ja vollgepackt mit Drama. Sowohl gegen Ajla Tomljanovic wie auch gegen Donna Vekic ging es eng zu, phasenweise sogar tränenreich. Da tut ein schnelles 6:3 und 6:1 gegen Magdalena Frech nach nur 73 Minuten Spielzeit natürlich gut. Die nächste Partie könnte da schon anspruchsvoller werden. Vor allem, wenn sich Naomi Osaka gegen Daria Kasatkina durchsetzen sollte.

Derweil kam es auf dem Grandstand zum tschechischen Duell zwischen Karolina Muchova und Linda Noskova. Muchova war von beginn an eigentlich die dominierende Spielerin, verlor den ersten Satz dennoch im Tiebreak. Am Ende hieß es aber 6:7 (5), 6:4 und 6.4 für Muchova, die im Avhtelfinale entweder gegen Diane Parry oder Marta Kostyuk spielen wird.

Die Favoritin auf den Finalplatz in der unteren Tableau-Hälfte ist aber weiterhin Iga Swiatek. Die Polin spielt in der Night Session gegen Anna Kalinskaya.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen