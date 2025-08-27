US Open 2025: Siegemund folgt Lys in Runde zwei

Nach Eva Lys hat auch Laura Siegemund die zweite Runde der US Open 2025 in Flushing Meadows erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 00:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Laura Siegemund hat in new York einen guten Start hingelegt

Eva Lys und Laura Siegemund haben die zweite Runde der US Open erreicht. Während die Hamburgerin Lys beim 6:0, 7:5 gegen die englische Qualifikantin Francesca Jones wenig Probleme hatte und nun auf die Tschechin Linda Noskova (Nr. 21) trifft, bewies Siegemund (Metzingen) gegen Diana Schnaider (Nr. 20) Nervenstärke. Die 37-Jährige setzte sich mit 7:6 (3), 2:6, 6:3 durch und bekommt es nun mit Elina Awanessjan aus Armenien oder Anastassija Sacharova zu tun.

Sie spüre eine gewisse "Erlösung und unglaubliche Freude", sagte Lys bei Sky: "Das Gefühl wird noch ein, zwei Tage anhalten." Bei den Matchbällen habe sie sich "ein bisschen in die Hose gemacht", gab sie zu. Schließlich hatte Lys Anfang August in der zweiten Runde des Turniers in Cincinnati gegen Madison Keys Matchbälle vergeben - und war noch ausgeschieden.

Gegen Jones erwischte Lys einen Traumstart, lag nach 24 Minuten dank zweier Breaks bereits mit 5:0 in Führung. Wenig später nutzte sie ihren ersten Satzball, unter Druck schlug Jones eine Vorhand ins Netz.

Im zweiten Durchgang hatte Lys dann anfangs einige Probleme mit ihrem Aufschlag und kassierte zwei Breaks. Sie meisterte diese Phase aber und fand schnell wieder zu ihrem Rhythmus.

Hier das Einzel-Tableau in New York City