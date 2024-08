US Open: Alcaraz folgt Sinner in Runde zwei

Carlos Alcaraz hat mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen den australischen Qualifikanten Li Tu die zweite Runde bei den US Open 2024 erreicht. Zuvor hatte das auch Jannik Sinner geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 04:01 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Dienstagabend in Flushing Meadows

Optisch war kaum ein Unterschied zu erkennen zwischen dem Favoriten Carlos Alcaraz und dem Außenseiter Li Tu im ersten Match der Abendsession am Dienstag bei den US Open 2024 in New York City. Beide jungen Männer waren in einem ärmellosen schwarzen T-Shirt unterwegs - der australische Qualifikant trug im Unterschied zu Alcaraz indes eine Kappe. Und auch die Hose von Tu hatte einen helleren Ton.

Was sich am Ende nicht auf das Ergebnis auswirken sollte. Denn wiewohl sich Tu nach einer kurzen Eingewöhnungsphase im Arthur Ashe Stadium wieselflink über den Platz bewegte, so war es am Ende doch Carlos Alcaraz, der US-Open-Champion von 2022, der mit 6:2, 4:6, 6:3 und 6:1 die Oberhand behalten sollte. In Runde zwei bekommt es Alcaraz am Donnerstag mit Botin van de Zandschulp zu tun, der gegen Denis Shapovalov überzeugend in drei Sätzen gewinnen konnte.

Tu machte dem US-Open-Champion vor allem im zweiten Satz zu schaffen. Bescherte den Fans aber mit seinem Satzgewinn noch mehr Tennis der Spitzenklasse. Je länger die Partie andauerte, desto müder wurde der Australier allerdings. Und Alcaraz bekam immer mehr Sicherheit. Ganz am Ende konnte der Außenseiter noch einmal zwei Matchbälle abwehren - ehe Carlos Alcaraz dann doch ausservierte.

Sinner mit langsamem Start

Früher am Dienstag hatte Jannik Sinner zunächst einige Mühe mit Mackenzie McDonald. Nach verlorenem ersten Satz gewann der Weltranglisten-Erste aber ungefährdet mit 2:6, 6:2, 6:1 und 6:2. Sinner spielt nun gegen Alex Michelsen aus den USA.

Ein großes Drama lieferten Dan Evans und Karen Khachanov. Die beiden zerschmetterten den Allzeit-Rekord von Stefan Edberg und Michael Chang aus dem Jahr 1992 um elf Minuten. Und brauchten für ihre fünf Sätze insgesamt 5:35 Stunden. Mit Evans als glücklichem Sieger.

