US Open: Granollers und Zeballos holen zweiten Major-Titel

Marcel Granollers und Horacio Zeballos haben noch den French Open nun auch den Titel beiden US Open geholt. Die beiden besiegten Joe Salisbury und Neal Skupski in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2025, 20:56 Uhr

© Getty Images Horacio Zeballos und Marcel Granollers durften in New York schon wieder feiern

Lange hatten Marcel Granollers und Horacio Zeballos auf ihren ersten Grand-Slam-Erfolg warten müssen. Vor ein paar Monaten in Roland-Garros war es dann so weit. Nun legten die beiden Routiniers in Flushing Meadows nach. Mit einem 3:6, 7:6 (4) und 7:5 nach einer Spielzeit von 2:24 Stunden gegen die britische Paarung Joe Salisbury und Neal Skupski. Salisbury verpasset damit den insgesamt vierten Triumph bei den US Open. Die ersten drei Titel hat er gemeinsam mit Rajeev ran geholt.

Der Doppel-Wettbewerb 2025 war in erster Linie gezeichnet vom frühen Scheitern der favorisierten Paare. Weder die Nummer eins, Julian Cash und Lloyd Glasspool, noch die dahinter gereihten Marcelo Arevalo und Mate Pavic, kamen über die zweite Runde hinaus. Auch Harri Heliovaara und Henry Patten (3) und das deutsche Davis-Cup-Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz (4) spielten im Kampf um den letzten Grand-Slam-Titel des Jahres keine Rolle.

Immerhin: Granollers/Zeballos waren in New York an Nummer fünf gesetzt, Salisbury/Skupski eine Position dahinter.

