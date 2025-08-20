US Open: Nicht besonders kollegial von den Kameraden Kyrgios und Co.

Tennisspieler sind Einzelunternehmer. Kollegialität ist dabei maximal ein Abfallprodukt, wie die Posse um Filip Misolic (und Jesper de Jong) bei den US Open 2025 zeigt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 06:17 Uhr

Filip Misolic, die aktuelle österreichische Nummer eins, hat also hoch gepokert - und verloren. Wie groß der Verdienstentgang ist, lässt sich sogar genau beziffern: Dieser liegt bei 110.000.- US Dollar, abzüglich Steuern. Viel Geld ist das. Wer es nicht mitbekommen hat: Misolic war der erste Alternative für die US Open 2025, nachdem Arthur Fils aber erst nach Start der Qualifikation zurückgezogen hat, wird anstelle des Franzosen ein Lucky Loser in das Hauptfeld einziehen.

Und damit zu Nick Kyrgios und Emil Ruusuvuori. Der langzeitverletzte Finne hat sein letztes Match beim ATP-Challenger-Turnier in Zagreb bestritten. Und zwar Anfang Mai. Sollte Ruusuvuori tatsächlich beim Best-of-Five-Event US Open zurückkommen, dann wäre das fast das, was der legendäre TV-Kommentator Marcel Reif vor etlichen Jahren als „größtes Comeback seit Lazarus“ beschrieben hat.

Kein Vorwurf an Arthur Fils!

Und wie ist es eigentlich mit Nick Kyrgios? Der Australier, einer der nach eigenem Verständnis großen Märtyrer des Tennissports, hat seine letzte Einzel-Partie im März in Miami bestritten. Auch Kyrgios steht nun in der Entry List. Bis er zurückziehen wird. Aber eben auch zu spät für einen Nachrücker per Weltrangliste. Der zweite neben Misolic wäre übrigens Jesper de Jong gewesen. Auch der wird sich bei den Kollegen Ruusuvuori und Kyrgios herzlich bedanken.

Arthur Fils ist von der Kritik auszunehmen. Der Franzose hat sich in Toronto alle Mühe gegeben, tatsächlich wieder in den Tenniszirkus zurückzukommen. Und musste dann einsehen, dass es keinen Sinn macht, in New York City an den Start zu gehen.Da darf man ihm ruhig zugestehen, wirklich bis zur letzten Sekunde mit seiner Absage gewartet zu haben. Aus Sicht von Filip Misolic allerdings ein paar Minuten zu spät.



