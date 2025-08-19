US Open: Warum die Absage von Arthur Fils für Filip Misolic zu spät kommt

Arthur Fils wird nicht an den US Open 2025 teilnehmen. Für Filip Misolic kommt die Absage des Franzosen zu spät.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.08.2025, 17:52 Uhr

Der Franzose Arthur Fils hat seine Teilnahme an den US Open 2025 abgesagt. Der Weltranglisten-20. hatte bei den French Open einen Ermüdungsbruch im unteren Rückenbereich erlitten und kämpft nach wie vor mit den Nachwehen dieser Verletzung. Zwischenzeitlich hatte er beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto sein Comeback gegeben.

Wie Fils am Dienstag auf Instagram mitteilte, habe ihm sein Körper in Kanada und Cincinnati ein “Warnsignal” gegeben. Dieses habe ihn letztlich dazu veranlasst, “die schwierige, aber vernünftige Entscheidung zu treffen, auf die US Open zu verzichten”. Damit könne er sich nun vollständig erholen, ergänzte der 21-Jährige. Zuletzt hatte Fils wegen derselben Verletzung bereits in Wimbledon gefehlt.

Hat sich Misolic verzockt?

Bei den US Open wird statt Fils nun ein Lucky Loser den Weg in den Hauptbewerb finden. Doch warum eigentlich? Sobald die Qualifikation eines Grand-Slam-Turniers begonnen hat, darf die sogenannte “Alternates List” (Ersatzliste) der Hauptrunde gemäß der Bestimmungen im “Grand Slam Rule Book” nicht mehr verwendet werden, um eine durch eine Absage entstandene Lücke zu füllen. Stattdessen werden Verlierer der dritten Qualifikationsrunde für die Ermittlung des Lucky-Loser-Spots herangezogen.

Im konkreten Fall schaut damit Filip Misolic durch die Finger. Der Österreicher, der auf einen Quali-Start in New York verzichtete und stattdessen in Winston-Salem spielte, stand in der “Alternates List” des Hauptbewerbs bis zuletzt auf Rang eins. Hätte Fils seine Teilnahme 24 Stunden früher zurückgezogen, wäre Misolic beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres dabei gewesen. So wird der Steirer das Geschehen im Big Apple nur aus der Ferne beobachten.