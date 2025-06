Arthur Fils sagt Start in Wimbledon ab

Arthur Fils wird 2025 in Wimbledon fehlen. Der Franzose sagte seinen Start beim Rasenklassiker aufgrund einer Rückenverletzung ab.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 21.06.2025, 15:04 Uhr

© Getty Images Arthur Fils fällt weiterhin aus

Arthur Fils wird nach seinem Rückzug bei den French Open nicht in Wimbledon antreten. Der 21-Jährige erklärte am Samstag offiziell seine Absage für den Rasen-Klassiker im All England Club (ab 30. Juni).

Fils hatte in Paris in seinem Zweitrundenmatch gegen Jaume Munar einen Ermüdungsbruch im unteren Rückenbereich erlitten und konnte sich von dieser Verletzung nicht rechtzeitig erholen. Schon unmittelbar nach den French Open war eine Absage des Franzosen im Raum gestanden.

Fils ist die Nummer 15 der Weltrangliste und die französische Nummer eins, im Vorjahr war er in Wimbledon bis ins Achtelfinale gekommen. Das ist zugleich auch sein bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier.