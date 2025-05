Ermüdungsbruch: Arthur Fils fehlt wohl in Wimbledon

Arthur Fils hat sich einen Ermüdungsbruch im unteren Rückenbereich zugezogen und wird daher wohl das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon verpassen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 21:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Arthur Fils wird wohl in Wimbledon fehlen

Arthur Fils wird nach seinem Rückzug bei den French Open wohl auch nicht in Wimbledon antreten. Wie der 20-Jährige bei einer Pressekonferenz in Paris am Samstagmorgen mitteilte, habe er sich einen Ermüdungsbruch im unteren Rückenbereich zugezogen und muss vier bis sechs Wochen pausieren. Das Rasen-Highlight in Wimbledon beginnt am 30. Juni.

Fils, Nummer 14 der Tenniswelt, hätte am Samstag in Roland Garros zu seinem Drittrundenmatch gegen den Russen Andrey Rublev antreten sollen, dies aber am Vorabend abgesagt. In Runde zwei hatte sich Fils erst nach fünf Sätzen gegen den Spanier Jaume Munar durchgesetzt. "Dabei sind meine Schmerzen schlimmer geworden", sagte er.

Fils war der letzte Franzose im Männer-Draw, nachdem am Freitag zuvor Quentin Halys gegen den Dänen Holger Rune ausgeschieden war. Als bislang letzter Franzose gewann Yannick Noah 1983 das Männer-Einzel in Roland Garros.