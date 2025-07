Djokovic bietet Zverev Hilfe an: "Bin für ihn da"

Novak Djokovic hat Alexander Zverev nach dessen aufsehenerregenden Aussagen über mentale Probleme seine Unterstützung angeboten.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.07.2025, 20:53 Uhr

Novak Djokovic und Alexander Zverev müssen morgen früh ran

"Er weiß, dass er mich immer kontaktieren kann", sagte der Grand-Slam-Rekordchampion in Wimbledon: "Ich bewundere die Spieler, die den Mut haben, offen darüber zu sprechen. Ich wünsche ihm alles Gute. Wenn er mich braucht, bin ich für ihn da."

Djokovic verstehe "genau, was er durchmacht, weil ich es oft selbst durchgemacht habe. Man fühlt sich weniger glücklich, leer, man schafft es nicht, das zu erreichen, was man will." Das sei "alles Teil des Prozesses, man kann sich nicht immer gut fühlen", führte der Serbe aus.

Zverev hatte nach seinem Erstrunden-Aus gegen den Franzosen Arthur Rinderknech in einer bemerkenswerten Pressekonferenz gesagt, er fühle sich "im Moment im Allgemeinen ziemlich allein im Leben". Es sei derzeit zudem "schwierig, außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden", fügte der 28-Jährige an. Zverev will eine vierwöchige Turnierpause einlegen.

Djokovic empfieht Zverev “ein bisschen auszuruhen”

Djokovic empfahl dem Deutschen, mit dem er eine "großartige Beziehung" habe, sich nach den vielen Turnieren in diesem Jahr "ein bisschen auszuruhen" und "neue Energie" zu tanken: "Aber er und sein Team wissen das am besten. Ich fühle mit ihm, mentale Gesundheit ist etwas, über das früher nicht genug gesprochen wurde."

Zuvor hatten bereits andere Topspieler zu den Aussagen von Zverev Stellung genommen, darunter die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und Zverevs russischer Kumpel Andrey Rublev. "Es ist wirklich wichtig, offen über alles zu reden, was einen umtreibt", sagte Sabalenka.