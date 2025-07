Wimbledon 2025: Tag 5 - Und täglich grüßt der Arthur

Der fünfte Tag in Wimbledon 2025 steht an. Mit einem Highlight-Match für einen Deutsche. Und dem französischen Dauerbrenner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2025, 23:46 Uhr

© Getty Images Arthur Rinderknech wird auch heute ein paar Einzel-Sätze spielen

Match des Tages: Jan-Lennard Struff vs. Carlos Alcaraz

Ja, diesen Einsatz auf dem Centre Court (nicht vor 16 Uhr MESZ) hat sich Struffi mit seinem Sieg gegen Félix Auger-Aliassime redlich verdient. Und wer weiß: Wenn er es aggressiv angeht, Carlitos wieder nicht seinen besten Tag hat - könnte da vielleicht was gehen? Die Geschichte spricht gar nicht so eindeutig für Alcaraz, der die letzten drei Partien zwar gewonnen hat, aber in Wimbledon 2022 und in den beiden darauffolgenden Jahren in Madrid immer über die volle Distanz gehen musste.

Upset-Alert: Adrian Mannarino (FRA) vs. Andrey Rublev (RUS/14)

Gestern haben wir in dieser kleinen Rubrik erstmals daneben gelegen (Sorry, Demon!). Und auch der heutige Tipp ist ohne große Überzeugung. Aber: Wenn jemand für einen schlechten Tag im Büro jederzeit gut ist, dann doch wohl Andrey Rublev.

Mann des Tages: Arthur Rinderknech

Kein Tag ohne einen Einzel-Einsatz vom täglichen Arthur. Denn die Partie gegen Alexander Zverev hat sich ebenso über zwei Tage hingezogen wie jene gegen Cristian Garin.Und die Partie gegen Kamil Majchrzak ist auch noch als letzte auf Court 12 angesetzt!

Ein Dach über dem Kopf: Fritz, Sabalenka, Norrie

Endlich ist Taylor Fritz auf dem Centre Court angekommen, er eröffnet um 14:30 Uhr MESZ; danach eben Carlitos und Struffi und zum Abschluss Aryna Sabalenka gegen Emma Raducanu. Auf Court 1 startet Diane Parry gegen Sony Kartal, danach versucht sich Matthias Bellucci an Cameron Norrie. Und zum Abschluss dürfen wenigstens mal zwei Gesetzte ran: Elise Mertens und Elina Svitolina.

Man spricht Deutsch:

Da gehen die Augen heut in Sache Einzel zunächst einmal auf Court 2. Denn dort spielt Laura Siegemund im zweiten Match gegen Australian-Open-Siegerin Madison Keys. Laura darf später auch noch im Doppel dran. Schon um 12 Uhr MESZ gilt das auch für Luca Miedler, der ja mit Francisco Cabral spielt. Und Kevin Krawietz und Tim Pütz starten ab 14:30 Uhr MESZ.

Hier der Spielplan für Freitag