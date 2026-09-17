US Open: Sieg von Alexander Zverev sorgt für gute Quoten

Der US-Open-Erfolg von Alexander Zverev hat Sky starke Quoten beschert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2026, 21:06 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev

Eigentlich hatte sich Sporteurope.TV in 2023 die Exklusiv-Rechte an den US Open in deutschen Landen gesichert, im Folgejahr aber hatte man Sky eine Sublizenz verkauft. Und dort lief es in diesem Jahr ziemlich gut.

Beim Finale zwischen Zverev und Ben Shelton am vergangenen Sonntagabend sahen durchschnittlich 420.000 Menschen das Match und damit Zverevs zweiten Majorsieg nach dem Erfolg bei den French Open. Der Marktanteil betrug 2,4 Prozent, in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen waren es sogar 5,6 Prozent. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 0.30 Uhr ein feiner Erfolg. Denn die Konkurrenz am Sonntagabend ist grundsätzlich stark - Stichwort Tatort.

Insgesamt waren noch mehr Leute bei Zverev dabei - eben über den Hauptanbieter Sporteurope.TV. Von dem allerdings gibt es keine Nutzungszahlen. Jedoch scheint man auch dort zufrieden. Denn vor wenigen Tagen erst hatte der Streamingdienst bekannt gegeben, dass er die Partnerschaft mit dem US-Tennisverband USTA um drei Jahre verlängert hat - und damit bis 2030 aus Flushing Meadows berichten wird. Auch Matthias Stach und Boris Becker bleiben in dieser Zeit dabei.

Die Vereinbarung betrifft sechs lizenzierte Märkte, neben den exklusiven Free-TV- und Pay-TV-Rechten in Deutschland und Österreich umfasst die Partnerschaft auch nicht-exklusive Pay-TV-Rechte in der Schweiz, in Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol. Ob Sky auch ab 2028 wieder Sublizenzrechte erwerben wird, ist aktuell noch offen.