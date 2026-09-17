US Open: Alexander Zverev bekommt Glückwünsche von WHO-Chef

Alexander Zverevs zweiter Grand-Slam-Triumph sorgt auch abseits der Tenniswelt für Aufmerksamkeit. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus würdigt besonders den offenen Umgang des Deutschen mit seiner Diabetes-Erkrankung.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.09.2026, 17:41 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverevs Triumph in New York wurde auch von der WHO gebührend gefeiert

Alexander Zverev hat mit seinem Triumph bei den US Open sein ohnehin starkes Grand-Slam-Jahr gekrönt. Nach dem Titel bei den French Open und dem Finaleinzug in Wimbledon kämpfte sich der Deutsche auch in New York bis ins Endspiel und bezwang dort Ben Shelton. Damit steht Zverev 2026 bei zwei Major-Titeln – und erhielt für seinen Erfolg nun sogar Glückwünsche aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Der Grund dafür war nicht allein die sportliche Leistung. Bei der Siegerehrung im Arthur Ashe Stadium sprach Zverev über die Herausforderungen, die eine Karriere im Spitzensport mit Diabetes Typ 1 mit sich bringt. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus griff diese Worte anschließend auf. Zverev zeige, „dass Diabetes die Träume der Menschen nicht einschränken muss“, schrieb der WHO-Chef und dankte ihm dafür, seine öffentliche Plattform zu nutzen, um anderen Betroffenen Mut zu machen.

Ghebreyesus verband seine Gratulation zugleich mit einem gesundheitspolitischen Appell. Staaten müssten stärker in Prävention, frühzeitige Diagnose, Behandlung und Versorgung von Diabetes investieren, damit Betroffene ein gesundes Leben führen und ihre Ziele verfolgen könnten. Für Zverev ist die Reaktion eine besondere Anerkennung nach einem für ihn außergewöhnlichen Tennisjahr.