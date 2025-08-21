US Open Qualifikation: Seidel souverän, Struff feiert Comeback-Sieg

Mit Ella Seidel und Jan-Lennard Struff haben morgen zwei DTB-Vertreter die Chance, in das Hauptfeld der US Open 2025 einzuziehen. Jule Niemeier könnte auch noch zu dieser kleinen Gruppe stoßen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2025, 21:01 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Ella Seidel spielt morgen um den Einzug in das Hauptfeld der US Open

Die Betreuerbank am Court 12 im Billie Jean National Tennis Center war bestens gefüllt beim Match zwischen Ella Seidel und Sachia Vickery. Neben Seidels Coach Lars Uebel waren auch noch Fed-Cup-Chef Rainer Schüttler, Thorben Beltz und auch der Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann beim souveränen 6:1 und 6.2 der Hamburgerin präsent. Gegnerin im entscheidenden Match um den Einzug in das 128er-Raster wird die Australierin Destanee Aiava sein.

Jan-Lennard Struff setzte ein paar Minuten nach dem Erfolg von Seidel seine gestern abgebrochene Partie gegen Taro daniel fort. Und es sah gar nicht gut aus: Denn Daniel, der den ersten Durchgang am Mittwoch mit 6:2 gewonnen hatte, führte auch im zweiten Durchgang mit einem Break. Dann aber startete Struff durch, holte sich das Match noch mit 2:6, 6:4 und 6:1. Die letzte Hürde ist die höchtsmögliche: Denn es wartet der in der Qualifikation an Position eins gesetzte Franzose Arthur Cazaux.

Als drittes Eisen hat der DTB noch Jule Niemeier im Feuer. Die Dortmunderin muss allerdings heute erst einmal noch ihre Zweitrunden-Partie gegen Priscila Hon gewinnen, ehe es dann morgen um einen Slot im Hauptfeld gehen könnte.

Hier das Quali-Draw der Männer

Hier das Quali-Draw der Frauen