US Open: Rune schleppt sich ins Ziel, auch Draper gewinnt

Holger Rune und Jack Draper haben die zweite Runde bei den US Open 2025 erreicht. Mit Alex Michelsen ist dagegen ein Lokalmatador etwas überraschend gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 00:49 Uhr

© Getty Images Holger Rune hat in Flushing Meadows die zweite Runde erreicht

Alte Tennisweisheit: „Wer 4:0 führt, verlührt.“ Nicht immer zwar, aber ab und zu eben schon. Und Holger Rune hat in seiner Partie gegen Botic van de Zandschulp viel dafür gegeben, diesem Spruch neues Leben einzuhauchen. Denn tatsächlich lag der Däne nach zwei gewonnenen Sätzen im dritten mit 4:0 in Führung. Und ging dann ein wie eine Primel. Allerdings ist ja auch van de Zandschulp kein Mentalmonster. Und so gewann Rune am Ende doch noch mit 6:3, 7:6 (4) und 7:6 (2).

Jack Draper war schon ein bisschen früher dran. In seinem ersten Einzel-Match seit dem Ausscheiden in Wimbledon war Qualifikant Francisco Augustin Gomez der Gegner. Und Draper setzte sich mit 6:4, 7;5, 6:7 (7) und 6:2 durch.

Korda muss wieder aufgeben

Joao Fonseca wiederum hatte mit seinem Körper ebenso zu kämpfen wie mit Miomir Kecmanovic. Fonseca bestritt die Partie vor Rune auf dem Grandstand, musste sich Mitte des dritten Satzes übergeben - und ging dennoch als Sieger vom Platz. Nächster Gegner des Brasilianers wird Tomas Machac werden.

Pech hatte mal wieder Sebastian Korda. Der langzeitverletzte US-Amerikaner musste nach zwei verlorenen Sätzen gegen Cameron Norrie aufgeben. Nicht zu rechnen war mit dem Aus von Alex Michelsen, der gegen den argentinischen Sandplatz-Experten Francisco Comesana in vier Sätzen verlor.

