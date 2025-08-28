US Open: Struff schon am Freitagnachmittag gegen Tiafoe

Keine Nightsession für Jan-Lennard Struff: Das Drittrundenduell des deutschen Tennisprofis bei den US Open gegen Lokalmatador Frances Tiafoe wurde am Freitag für den Nachmittag angesetzt.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 21:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Jan-Lennard Struff hat am Freitag eine Nachmittagsschicht zugeteilt bekommen

Die Partie des Qualifikanten gegen die Nummer 17 der Setzliste findet demnach nicht vor 15 Uhr Ortszeit auf dem Grandstand statt. In Deutschland ist die Begegnung damit frühestens ab 21 Uhr zu sehen.

Bei seinem überraschenden 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 in der zweiten Runde gegen den dänischen Topspieler Holger Rune hatte Struff noch in der späten Session gespielt.

Im Arthur Ashe Stadium bestreitet Carlos Alcaraz die Day Session gegen Luciano Darderi, Novak Djokovic eröffnet die Night Session im größten Tennisstadion der Welt gegen Cameron Norrie.

Hier das Einzel-Tableau in New York