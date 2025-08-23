US Open: Wer aus der YONEX-Armada hat die besten Chancen?

YONEX beschickt die US Open 2025 mit einem Großaufgebot an Spitzenspielern - bei Männern und Frauen. Mit richtig guten Chancen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.08.2025, 14:41 Uhr

© Getty Images Ben Shelton darf sich für die US Open einiges ausrechnen

Das Tennisjahr 2025 hätte aus der Sicht von YONEX gar nicht besser beginnen können: Denn Madison Keys, die erst in der Offseason zur japanischen Schlägermarke gestoßen war, holte sich bei den Australian Open ihren lang ersehnten, ersten Grand-Slam-Titel. So ein Coup war Keys immer zugetraut worden - in erster Linie aber bei ihrem Heim-Major, den US Open. Da stand sie ja 2017 im Endspiel, verlor aber gegen Sloane Stephens. Muss man „Maddie“ innerhalb der YONEX-Armada also auch beim anstehenden letzten Major der Saison ganz oben auf der Liste haben?

Nicht so schnell.

Denn gerade bei den Frauen drängen sich einige Kandidatinnen auf. Da wäre zum einen Elena Rybakina, die einen ganz starken Sommer spielt, in dem lediglich der ganz große Coup gefehlt hat. Aber Rybakina weiß in New York City wieder Coach Stefano Vukov an ihrer Seite, das könnte den Ausschlag geben. Oder was ist mit Jessica Pegula? Die Vorjahresfinalisten mag zwar nicht ganz auf dem Level von vor zwölf Monaten spielen. Aber das Publikum in Flushing Meadows ist immer in der Lage, eine Lokalfavoritin nach vorne zu treiben.

Und dazu darf man ruhig auch Naomi Osaka zählen. Die zweimalige Siegerin der US Open hat das Publikum längst auf ihre Seite gezogen. Und mit dem Finaleinzug in Montreal gezeigt, dass sie wieder mit der absoluten Weltspitze mithalten kann.

Shelton bei den Männern wohl mit den besten Aussichten

Bei den Männern wird man aus Sicht von YONEX mit Sicherheit Ben Shelton besondere Aufmerksamkeit schenken. Der grandiose Linkshänder steht in den ATP-Charts mittlerweile auf Position fünf - und wurde in die untere Tableau-Hälfte gelost. Da stünde zwar ein Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz an. Seinen beiden „Angstgegnern“ Jannik Sinner und Alexander Zverev könnte Shelton aber frühestens im Endspiel begegnen.

Apropos Lokalmatador: Wenn jemand so richtig unter dem Flutlicht von New York City aufblüht, dann ist das regelmäßig Frances Tiafoe. Die Saison kann noch so traurig verlaufen, bei den US Open ist Tiafoe immer ein Anwärter auf einen tiefen Run. Wobei es bislang noch zu keiner Finalteilnahme gereicht hat - vor Jahrsfrist aber zu einem Halbfinale gegen Taylor Fritz.

Deren hat Casper Ruud seit Mittwoch schon zwei vorzuweisen. Ruud hat sich ja mit Iga Swiatek in das Mixed-Finale gespielt. Und stand 2022 im letzten Match des Turniers Carlos Alcaraz gegenüber. Wird es diesmal mit dem ganz großen Sieg für den sympathischen Norweger reichen?

