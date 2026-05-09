USTA: Kathy Rinaldi tritt als "Head of Women's Tennis" ab

Das gab die ehemalige Top-Ten-Spielerin via Instagram bekannt. Viele Weggefährtinnen zeigten sich voll des Lobes.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2026, 18:34 Uhr

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© Getty Images Kathy Rinaldi

“Nach 18 Jahren bei der USTA bin ich voller Dankbarkeit und habe beschlossen, von meiner derzeitigen Position als Leiterin des Frauentennis zurückzutreten”, so die 59-Jährige. “Diese Reise hat mir mehr bedeutet, als ich in Worte fassen kann. Sie war für mich eine Berufung, eine Ehre und eine Gelegenheit, dem Sport und den Menschen zu dienen, die ihn zu dem machen, was er ist: den großartigsten Sport der Welt.”

Rinaldi, ehemals die Nummer 7 der Welt, war lange Jahre auch als Teamchefin des US-amerikanischen Billie Jean King Cups aktiv, ebenso bei den Olympischen Spielen 2020 und 2024.

Evert, Austin, Collins und Co. sagen Danke

Wie beliebt Rinaldi bei ihren Kolleginnen ist, liest sich in den Kommentaren unter ihrem Post.

“Du hast das Leben so vieler von uns berührt, auf und neben dem Platz. Ich bin so dankbar, einen so besonderen Kapitän und Trainer gehabt zu haben”, schrieb Danielle Collins, die betonte, wie Rinaldi sie bereits bei den U14-Jährigen unterstützt habe.

“Ein großartiger Mensch und eine großartige Trainerin, die so viele Menschen geprägt und sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb einen positiven Einfluss ausgeübt hat!”, kommentierte Tracy Austin.

Und Legende Chris Evert schrieb: “Kathy, du hast bei der Betreuung, dem Training und der Unterstützung amerikanischer Spielerinnen wirklich weit mehr geleistet, als deine Pflicht es erforderte. Du warst nicht nur für die jüngere Generation da, sondern auch für uns, die ältere Generation! Für viele warst du die geschätzteste und beliebteste Führungspersönlichkeit, die die USTA je hatte…”

Weitere wertschätzende Abschiedworte kamen unter anderem von Ben Shelton, Iva Jovic, Bethanie Mattek-Sands, Katie Volynets und CiCi Bellis.