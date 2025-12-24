Venus Williams sagt endgültig "Ja"

Nun ist auch Venus Williams unter der Haube. Die siebenmalige Major-Siegerin hat sich in Florida mit Andrea Preti ewige Treue geschworen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.12.2025, 08:53 Uhr

© Instagram Venus Williams Venus Williams und Ehemann Andrea Preti

Fast hat man den Überblick verloren bei den ganzen Feierlichkeiten, die Vennus Williams und Andrea Preti da in den vergangenen Tagen abgezogen haben. So gab es in Italien, der Heimat des ehemaligen Models und nunmehrigen Ehemanns, eine erste Hochzeitsfeier. Amtlich wurde es aber erts am 20. Dezember in Florida, wo Venus Williams seit vielen Jahren ihren Hauptwohnsitz hat.

© Instagram Venus Williams Ein Tenniscourt darf nicht fehlen: Andrea Preti und Venus Williams bei ihrer Hochzeitsfeier

Venus ist ja offiziell nach wie vor aktive Tennisspielerin, zuletzt hat sie bei den US Open 2025 an der Seite von Leylah Fernandez im Doppel begeistert. Die ganz große Erfolge liegen aber schon ziemlich lange zurück. Im kommenden Jahr wird Venus Williams 45 Jahre alt - plant aber wohl noch den einen oder anderen Auftritt im WTA-Zirkus.

© Instagram Serena Williams Die Williams Sisters - Serena ist ja schon länger verheiratet

Schwester Serena, mit 23 Erfolgen im Einzel bei Grand-Slam-Turnieren sportlich die Nummer eins im Hause Williams, nahm diesmal gerne eine Nebenrolle ein. Serena ist seit mehreren Jahren mit Alexis Ohanian verheiratet, hat mit dem Unternehmer mittlerweile zwei Töchter. Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, wonach Serena ein Comeback auf der WTA-Tour planen würde. Schließlich hatte sie sich wieder auf jene Liste setzen lassen, die anführt, welche Spielerinnen regelmäßig von Doping-Kontrolleuren überprüft werden. Diese Gedankenspiele hat Serena Williams aber schnell von sich gewiesen.