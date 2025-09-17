Verletzt! Sabalenka sagt Teilnahme in Peking ab

Aryna Sabalenka wird in diesem Jahr nicht beim WTA-Tour-1000-Event in Peking aufschlagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.09.2025, 15:50 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka wird in dieser Saison nicht in Peking aufschlagen

Aryna Sabalenka braucht noch ein bisschen länger Pause nach ihrem erneuten Triumphzug bei den US Open. Zumal sich die Weltramglisten-Erste in Flushing Meadows offenbar eine Verletzung zugezogen hat. Wobei diese eher milderer Art sein dürfte - schließlich hat Sabalenka das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison ja gewonnen, im Endspiel gegen Amanda Anisimova.

In Peking aber, wo ab dem 24. September um maximal 1000 Punkte für die Weltrangliste gespielt wird, müssen die Fans 2025 auf Aryna Sabalenka verzichten. Sie müsse sich auf den Heilungsprozess konzentrieren und freue sich schon auf ein Antreten in der chinesischen Hauptstadt im kommenden Jahr. Ob die Branchenprima auch das 1000er-Event in Wuhan sausen lässt, das am 06. Oktober beginnt, wird sich zeigen.

Die Veranstaltung in Peking zählt zur Mandatory-Kategorie, ist also eine Pflichtveranstaltung für alle Spielerinnen, die sich qua Weltrangliste dafür qualifiziert haben. Im vergangenen Jahr konnte sich Coco Gauff mit einem Finalerfolg über Karolina Muchova den Titel holen.