Vienna Padel Open: Erfolgsbilanz nach packendem Finalsonntag

Die Vienna Padel Open in der STEFFL Arena sind am Sonntag zu Ende gegangen. Zwei spektakuläre und spannende Finalspiele bildeten den krönenden Schlusspunkt des ersten World Padel Tour-Turniers im deutschsprachigen Raum. Turnierdirektor Dominik Beier bilanziert nach acht Tagen voller Padel-Action und über 150 zufriedenen SpielerInnen positiv.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.06.2022, 22:17 Uhr

© Vienna Padel Open/Bildagentur Zolles Sanyo Gutiérrez und Agustín Tapia nach ihrem Finalsieg in Wien

Am Sonntag standen bei den Vienna Padel Open die Finalspiele auf dem Programm. Bei den Damen sicherten sich Ariana Sánchez und Paula Josemaría den Titel. Die an Nummer zwei gesetzten Spanierinnen setzten sich in einem spannenden und hart umkämpften Endspiel mit 4:6, 6:4, 6:3 gegen ihre topgesetzten Landsleute Gemma Triay/Alejandra Salazar durch.

Dritter Titel des Jahres

Den ersten Satz mussten Sánchez/Josemaria noch knapp abgeben, nach dem über dreistündigen Halbfinale am Samstag glaubten viele Fans in der STEFFL Arena an einen körperlichen Einbruch, doch die beiden kämpften sich stark zurück und erzwangen einen Entscheidungssatz. In diesem gingen Sánchez/Josemaria schnell mit einem Break in Führung und machten in Folge den Satz zu.

„Es ist unglaublich, hier zu gewinnen. Das war ein hartes Finale, nach dem gestrigen Marathonmatch sind wir jetzt einfach erledigt. Danke, Wien!“, jubelten Sánchez/Josemaria über ihren dritten Turniersieg des Jahres. Mit dem Titel sichern sich die beiden ein Preisgeld in Höhe von rund 20.000 Euro, Triay/Salazar nehmen rund 14.000 Euro mit nach Hause.

© Vienna Padel Open/Bildagentur Zolles Ariana Sánchez und Paula Josemaría haben in Wien den Titel geholt

„Wien ist wunderschön“

Bei den Herren ging der Titel an die Argentinier Sanyo Gutiérrez und Agustín Tapia. Die Nummer 3 der Welt setzte sich in einem packenden Endspiel mit 6:1, 0:6, 7:6 gegen die topgesetzten Spanier Alejandro Galán/Juan Lebrón durch. Der dritte Satz entwickelte sich zum Nervenkrimi: Beim Stand von 5:6 mussten Gutiérrez/Tapia drei Matchbälle abwehren.

„Da wussten wir, dass es vorbei sein kann. Wir waren mit dem Rücken zur Wand, haben aber unsere besten Schläge ausgepackt“, erklärt Gutiérrez., der mit seinem Partner Tapia in den letzten Tagen auf Wien-Tour ging: Stephansdom, Oper, Graben. Tapia, der auch „Mozart aus Catamarca“ genannt wird, zeigte sich begeistert: „Wien ist wunderschön, wir haben uns hier von Anfang an sehr wohlgefühlt. Wir freuen uns schon, wenn wir wieder kommen können.“

Erfolgsbilanz der Vienna Padel Open

200.000 Euro wurden insgesamt an Damen und Herren ausgeschüttet. In der Turnierwoche strömten insgesamt mehr als 10.000 Fans in die STEFFL Arena. Entsprechend zufrieden bilanziert Turnierdirektor Dominik Beier: „Es ist uns gelungen, gleich im ersten Jahr des Turniers viele Menschen zu erreichen. Danke an das gesamte Team für die großen Bemühungen in den letzten Tagen, Wochen und Monaten. Der Aufwand und die harte Arbeit haben sich eindeutig bezahlt gemacht.“

Die Live-Übertragungen auf ORF Sport+ und LAOLA1 erreichten zehntausende Menschen. Viel wichtiger als Zahlen und Quoten ist Dominik Beier das Feedback der ProtagonistInnen. „Die Spielerinnen und Spieler haben uns zugesichert, dass es das bestorganisierte Turnier außerhalb Spaniens ist. Sie waren rundum zufrieden, begonnen bei der Location mit den kurzen Wegen, über Hospitality bis hin zur Atmosphäre in der Halle“, erzählt der Turnierboss, der mit seinem Team auch außergewöhnliche Wünsche erfüllte: „Mit unserem Shuttle Service haben wir den einen oder die andere begeistert. Einige Spielerinnen und Spieler wollten kurzfristig abends typisch österreichisch essen gehen, also haben wir ihnen Schnitzel organisiert. Das mag banal klingen, aber die Sportlerinnen und Sportler sollen sich bei uns wohlfühlen und gerne wiederkommen.“

Denn auch in den kommenden Jahren soll die World Padel Tour, und somit die besten Padel-SpielerInnen der Welt, nach Österreich kommen. Beier: „Die Vienna Padel Open sollen zum Fixpunkt im heimischen Sport-Kalender werden. Wir planen jedenfalls fest damit, grundsätzlich haben wir einen Vierjahresplan. Es war ein toller Startschuss, wir haben einiges gelernt und wollen noch besser werden.“