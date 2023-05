Vienna Padel Open: Favoriten-Paare holen sich die Titel

Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren sicherten sich die topgesetzten Duos die Titel bei den Vienna Padel Open.

von PM

zuletzt bearbeitet: 28.05.2023, 15:20 Uhr

© Zolles Bildagentur Augustin Tapia und Arturo Coello - die Champions der Vienna Padel Open 2023

Ariana Sanchez/Paula Josemaria haben es wieder getan: Die beiden topgesetzten Spanierinnen sicherten sich wie im Vorjahr den Titel bei den BOSS Vienna Padel Open in der Steffl Arena.

Im Finale am Sonntag stellten die beiden von Beginn an eindrucksvoll unter Beweis, warum sie das beste Duo bei den Damen sind. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit gingen Sanchez/Josemaria mit 6:3, 6:1 als Siegerinnen vom Platz.

„Es scheint so, als würde uns dieses Turnier gut liegen. Wir fühlen uns in Wien sehr wohl, hier spielen wir immer gut“, so die frischgebackenen Turniersiegerinnen. Für die beiden Spanierinnen ist es der sechste Titel des Jahres. Ihre Devise: „In dieser Saison stehen noch einige Turniere an, wir wollen weiterhin so viele Siege wie möglich holen.“

Sensationelle Siegesserie

Bei den Herren bauten Arturo Coello (ESP) und Augustin Tapia (ARG) ihre historische Siegesserie aus. Sie ließen den Argentiniern Franco Stupaczuk/Martin Di Nenno im Finale keine Chance und gingen mit 6:3, 6:3 als Sieger vom schwarzen Center Court.

Coello/Tapia begeisterten gut gefüllten Ränge in der Steffl Arena mit spektakulären Schlägen und feierten den 37. Sieg in Serie. Die beiden sind in dieser Saison noch ohne Niederlage und konnten alle acht Turniere für sich entscheiden, mit dem Wien-Titel übernehmen sie auch wieder die Führung in der WPT-Weltrangliste.

„Es ist unglaublich! Wir hätten niemals gedacht, dass wir so einen Lauf starten können. Aktuell stimmt einfach alles, wir passen perfekt zusammen und können immer unsere Leistung abrufen“, jubelten die Sieger.

© Zolles Bildagentur Der letzte Tag der Vienna Padel Open war gut besucht

Nummer 1 von Wien begeistert

Wien hat es den beiden angetan. Tapia triumphierte bereits im Vorjahr bei der Premiere der BOSS Vienna Padel Open (damals noch mit Daniel Sanyo Gutierrez) und kommt gerne nach Österreich. „Wir lieben es hier. Die Stadt ist wunderschön, das Essen ist gut – und das Ergebnis stimmt auch.“

Am Samstag starteten Coello/Tapia nach ihrem Halbfinalsieg zum Sightseeing in die Innenstadt. Parlament, Heldenplatz, Stephansdom wurden besichtigt, der Padel-Schläger durfte dabei nicht fehlen. Dass Padel mittlerweile in der Gesellschaft angekommen ist, zeigt auch die Tatsache, dass Coello und Tapia desöfteren von Passanten um Autogramme und Selfie gefragt wurden.

„Letztes Jahr haben wir es leider nicht geschafft, uns etwas von der Stadt anzusehen, deshalb wollten wir es in diesem Jahr unbedingt nachholen. Danke an die Veranstalter, dass sie uns das ermöglicht und uns alles gezeigt haben“, strahlten die beiden.