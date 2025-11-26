Wenn Coco Gauff einfach mal so auf dem Court vorbeischaut

Coco Gauff hat in New Orleans bei einer Clinic auf einem ihr gewidmeten öffentlichen Court zur Überraschung aller Beteiligter vorbei geschaut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.11.2025, 11:15 Uhr

© Jennifer Pottheiser / USTA Coco Gauff bei einer Clinic der USTA

2023 hat Coco Gauff die US Open im Endspiel gegen Aryna Sabalenka gewonnen, das war damals ein Preisgeld von drei Millionen US Dollar wert. Genau diese Summe hat danach die US Open Legacy Initiative in die Hand genommen, um mehr als 100 öffentliche Tennis Courts zu renovieren. An einem davon ist nun Gauff selbst vor ein paar Tagen höchstelbst eingelaufen. Nicht zufällig in New Orleans.

Die Familie Gauff hat enge Bindungen zu dieser Stadt. Wie Gauff bei ihrem Besuch des Joe Brown Park auch betonte: “New Orleans hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Und hierher zurückzukommen ist richtig cool”, sagte die mittlerweile zweimalige Grand-Slam-Siegerin. “Diese Initiative innerhalb der USTA ausführen zu können, ist fantastisch.”

Das Tennisjahr 2025 hat die immer noch erst 21-Jährige an Position drei der WTA-Charts beendet, der größte Erfolg des Jahres kam in Roland-Garros, wo sie im Finale erneut gegen Sabalenka gewann. Im Herbst holte Gauff dann noch das Championat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan. Und hält damit bei insgesamt elf Karriere-Titeln.