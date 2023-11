Williams-Schwestern zeigen sich auf dem Court

Für viele Fans ist die WTA Tour ohne Serena und Venus Williams nicht mehr dieselbe. Nun zeigten sich beide in den sozialen Netzwerken gemeinsam aus dem Platz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.11.2023, 20:52 Uhr

© Getty Images Die Williams-Schwestern zeigen sich auch abseits des Courts gerne gemeinsam.

Im September des letzten Jahres verließ Serena Williams bei den US Open die große Tennisbühne. Schwester Venus scheiterte mit 43 Jahren bei der diesjährigen US-Open-Ausgabe in der ersten Runde an Greet Minnen.

Bei TikTok veröffentlichte Serena nun ein Video, dass sie mit ihrer Schwester beim Training zeigt. Erst im vergangenen August brachte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin ihr zweites Kind zur Welt. Nun präsentierte sich die ehemalige Dominatorin wieder auf dem Court. Die Wahl der Hitting-Partnerin war dabei so einfach wie logisch.

In Interviews ließ Serena Williams mit einigen Aussagen Spekulationen zu, dass sie vielleicht doch nochmal auf die WTA Tour zurückkehren könnte. Die 42-Jährige spielte schon vor ihrem Abschied im letzten Jahr nur noch vereinzelt Turniere. Venus Williams ließ ihre Zukunft auch nach dem Ausscheiden bei den US Open offen. Zuletzt trat die siebenfache Grand-Slam-Gewinnerin stets mit Wildcards ausgestattet bei einzelnen Turnieren an.