Wimbledon 2021 live: Novak Djokovic vs. Kevin Anderson im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic spielt in der zweiten Runde des Wimbledon-Turniers 2021 gegen Kevin Anderson. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2021, 09:02 Uhr

© Getty Images 2018 hat Novak Djokovic gegen Kevin Anderson keine Probleme gehabt

Es wird die Wiederauflage des Wimbledon-Finales von 2018 werden. Das Novak Djokovic vor nun fast drei Jahren klar für sich entscheiden konnte. Und der Weltranglisten-Erste geht auch am Mittwoch als klarer Favorit in die erste Partie des Tages auf dem Centre Court. Denn während Anderson in den letzten Monaten mit Verletzungen zu kämpfen hatte, sieht sich Djokovic auf der Mission "Golden Slam". Die beiden ersten Majors des Jahres in melbourne und Paris hat der Serbe jedenfalls schon eingesackt.

Djokovic vs. Anderson - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Kevin Anderson gibt es ab 14:30 Uhr Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon