Wimbledon 2022: Ella Seidel fordert heute die Nummer eins

Ella Seidel ist als einzige deutsche Juniorin noch im Einzel in Wimbledon 2022 vertreten. Heute wartet eine richtig schwere Aufgabe: Es wartet die Nummer eins, Liv Hovde aus den USA.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2022, 23:00 Uhr

© privat/tennisnet Ella Seidel beim Sky-Interview mit Moritz Lang

Der Mittwoch von Ella Seidel im All England Lawn Tennis Club hat sich dann doch gewaltig in die Länge gezogen. Dabei hatte die 17-jährige Deutsche ihr Hauptwerk schon kurz nach Mittag Ortszeit vollendet - da war Seidel nämlich mit einem 7:5 und 6:4 gegen Yu-Yun Li aus Taiwan in das Viertelfinale des Wettbewerbs bei den Junioren eingezogen.

Etwas später musste Seidel gemeinsam mit Joelle Steur im Doppel ran, da reichte es allerdings nicht zum Sieg. Und am frühen Abend, unmittelbar nach dem erfolgreichen Matchball von Rafael Nadal gegen Taylor Fritz, stand Ella Seidel noch bei Sky-Moderator Moritz Lang Rede und Antwort.

Nach dem Interview verließ Seidel aber dann doch recht rasch die Anlage, am heutigen Donnerstag geht es nämlich gegen die Nummer eins bei den Juniorinnen, gegen die 16-jährige Liv Hovde aus den USA, um den Einzug ins Halbfinale (zweites Match nach 12 Uhr MESZ auf Court 2). Von der Setzliste her eine klare Sache - aber zum einen konnte Ella Seidel im bisherigen Turnierverlauf voll überzeugen. Was man andererseits von Hovde nicht sagen kann, die ihr Achtelfinale gegen Kayla Cross aus Kanada nur in drei knappen Sätzen gewann. Das deutsche Tennis darf also nicht nur bei den Frauen auf eine Finalteilnahme hoffen.

