Wimbledon 2025: Aus zum Auftakt - ein klassischer Bublik!

Alexander Bublik ist gleich zum Auftakt in Wimbledon 2025 gegen Jaume Munar ausgeschieden. Und hat die Fans dennoch gewohnt gut unterhalten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.07.2025, 20:05 Uhr

© Getty Images An manchen Tagen läuft es für Alexander Bublik - an anderen nicht so sehr

Ganz realistisch betrachtet hat wohl niemand, auch Alexander Bublik selbst nicht, damit gerechnet, dass der Champion von HalleWestfalen bis tief in die zweite Woche des Wimbledon-Turniers 2025 spielen wird. Und Jaume Munar zum Auftakt war auch eines der übleren Lose: Der Spanier hat zuletzt im Queen´s Club seinen Landsmann Carlos Alcaraz ordentlich gequält, lag im dritten Satz schon mit einem Break in Führung, wie Alcaraz das Ruder noch herum riss.

Und dennoch: Bublik servierte auf dem natürlich voll gepackten Court 14 im vierten Satz auf den Einzug in die zweite Runde, leistete sich zwei Doppelfehler, einen Schuss ins Aus, dazwischen einen wunderbaren Punkt. Und gab sein Service ab. Nach dem Verlust des Tiebreaks ging es in den fünften Durchgang, Munar gelang ein schnelles Break, wenige Augenblicke danach sogar noch ein zweites.

Bublik wie gewohnt mit spielerischen Perlen

Nun eilt Jaume Munar der Ruf voraus, mit Führungen nicht wahnsinnig gut umgehen zu können. Siehe die Partie gegen Alcaraz. Und tatsächlich hatte Bublik bei 2:5 noch einmal die Chance, sich das erste Break zurückzuholen. Wer weiß, was passiert wäre, hätte das geklappt. Stattdessen gratulierte Bublik wenige Ballwechsel später artig seinem Bezwinger. Und nahm die Niederlage mit einem gewissen Langmut hin.

Spielerisch waren natürlich wieder ein paar Perlen dabei. Wann immer sich Alexander Bublik in der Nähe des Netzes aufhält, ist mit Stopps in allen Varianten zu rechnen. Mit der Vorhand kann er aus dem Handgelenk so sehr beschleunigen, dass der jeweilige Gegner oft nur staunend dem Ball hinterherschaut. Oder ausweichen muss, weil er hinten an der Bande einschlägt.

Alles halb so wild. Die Fans haben ihren Spaß gehabt. Und einer wird auch nicht böse über das Ausscheiden von Bublik sein: Jack Draper. Der Brite wäre planmäßig nämlich der Drittrundengegner des Kasachen gewesen. Und das wiederum hätte Alexander Bublik vielleicht ja wieder zu Leistungen beflügelt wie bei seinem Titelgewinn in HalleWestfalen.

