Wimbledon 2025: Marathonmann Fritz schon wieder über fünf Sätze

Taylor Fritz ist mit einem 3:6, 6:3, 7:6 (0), 4:6 und 6.3 gegen Gabriel Diallo in die dritte Runde von Wimbledon 2025 eingezogen. Erneut musste der US-Amerikaner also über die volle Distanz gehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.07.2025, 23:29 Uhr

© Getty Images "Ja, muss ich denn immer über fünf Sätze gehen?" - Taylor Fritz in Wimbledon

Drei Hauptfeld-Spieltage hat es in Wimbledon 2025 bislang gegeben - und Taylor Fritz war stets zu sehen. Der Fünf-Satz-erfolg gegen Giovanni Mpetshi Perricad zum Auftakt erstreckte sich ja über zwei Tage, nun musste Fritz auch am Mittwoch gegen Gabriel Diallo über die volle Distanz gehen. Nach 3:06 Stunden Spielzeit hatte die US-amerikanische Nummer eins mit 3:6, 6:3, 7:6 (0), 4:6 und 6.3 aber den Einzug in die dritte Runde sicher.

Dort wartet Fritz auf den Sieger der Partie zwischen Alejandro Davidovich Fokina und Botic van de Zandschulp. Dieses Match war im vierten Satz beim Stand von 5:5 unterbrochen worde. “ADF” führt mit 2:1-Sätzen.

Ebenfalls in die Verlängerung müssen Jan-Lennard Struff und Félix Auger-Aliassime gehen, die auf dem Court 18 die ersten beiden Sätze gesplittet haben.

