Wimbledon 2025: Tag 4 - Ein Fest des Unterschnitts

Der vierte Tag in Wimbledon 2025 steht an. Es könnte heißen Slice geben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.07.2025, 22:58 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov wird uns heute hoffentlich wieder seinen gepflegten Slice zeigen

Match des Tages: Grigor Dimitrov vs. Corentin Moutet

Grigor hat noch nicht zurückgezogen, das ist schon mal die erste gute Nachricht. Und Corentin ist am gestrigen Mittwoch - warum auch immer - bestens gelaunt durch das Pressezentrum gelaufen. Wenn jemals von einem Match kein Gebolzt zu erwarten ist, dann von diesem. Dafür aber: Ganz viel Unterschnitt. Slice, Slice, Baby. Und das im zweiten Match auf Court 3 nach 12 Uhr MESZ.

Upset-Alert: Arthur Cazaux (FRA) vs. Alex de Minaur (AUS/11)

Dürfen wir hier in aller Bescheidenheit anmerken, das wir bei 3:0 in Sachen Vorhersagen halten? Zheng, Gauff, Tiafoe - und bitte: alle raus. Heute wollen wir es nicht ganz so gewagt abgeben. Aber Star-Coach Günter Bresnik hat schon vor Jahren gesagt, dass er große Stücke auf Arthur Cazaux hält. Und war der Demon in Paris nicht noch körperlich ausgebrannt? Außerdem: Mit Arthur Rinderknech und Benjamin Bonzi haben ja schon zwei Franzosen groß aufgespielt.

Ein Dach über dem Kopf: Djokovic, Swiatek, Sinner

Nole eröffnet den Centre Court um 14:30 Uhr MESZ gegen Daniel Evans, das sollte nicht allzu lange dauern. Selbiges ist von der Partie zwischen Iga Swiatek und Caty McNally zu erwarten. Den Abschluss auf Centre macht dann noch Jannik Sinner gegen Aleksandar Vukic. Auf Court 1 startet Mirra Andreeva um 14 Uhr MESZ gegen Lucia Bronzetti, gefolgt von Maria Sakkari gegen Elena Rybakina (unsere Favoritin auf den Titel - just sayin´). Jack Draper darf dann am Ende auch noch Marin Cilic bespielen.

Man spricht Deutsch:

Sebastian Ofner hat gegen Tommy Paul das dritte Match auf Court 3 zugeteilt bekommen, das ist eine schöne Bühne. Und Jan-Lennard Struff muss auf dem 18er im zweiten Match (nicht vor 14:30 MESZ) ja auch noch seine Partie gegen Felix Auger-Aliassime zu Ende bringen. Es steht 1:1 nach Sätzen.

