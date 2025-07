Wimbledon 2025: Tag 6 - Hoch lebe August, der Starke!

Der fünfte Tag in Wimbledon 2025 steht an. Und eine Frage ist: Wie viel Kraft hat ein dänischer Qualifikant noch?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2025, 21:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Geht die unglaubliche Reise von August Holmgren in Wimbledon 2025 noch weiter?

Match des Tages: Barbora Krejcikova (17) vs. Emma Navarro (USA/10)

Der erste richtige Test für die Titelverteidigerin im zweiten Match nach 14 Uhr auf Court 1. Die Frage ist bei Krejcikova ja keine spielerische, sondern stets eine körperliche. Im Doppel hat das schon mal gut funktioniert am Freitag: Da hat Barbora an der Seite Hao-Ching Chan mal ganz elegant mit 6:3 und 6.2 gegen Jasmine Paolini und Sara Errani gewonnen. Emma Navarro dagegen? Wird wieder einmal mit ihrer Konstanz überzeugen.

Upset-Alert: Danielle Collins vs. Iga Świątek (POL/8)

Nun, gut: In den letzten beiden Tagen hat unsere Bilanz schwer gelitten, auch der maßlosen Überschätzung von Adrian Mannarino geschuldet. Heute sagen wir aber mit breiter Brust: Wer gegen City McNally einen Satz abgibt, der muss sich gegen „Daniela“ erst recht große Sorgen machen. Zumal Collins ja vor nicht allzu langer Zeit in Rom (und also: auf Sand!) Gegen Swiatek gewonnen hat. Und auf Rasen ist Iga bekanntlich angreifbar.

Honorable Mention: August Holmgren

In der Qualifikation hat der August, der Starke, schon drei Matchbälle abgewehrt, dasselbe ist ihm auch gegen Tomas Machac gelungen. Um schließlich ein wahres Epos über fünf Sätze gegen den Tschechen doch noch zu gewinnen. Brillant. Ob das gegen Dauerläufer Alex de Minaur noch einmal klappen wird? Fraglich. Aber wir schauen es uns an.

Ein Dach über dem Kopf: Sinner, Djokovic, Andreeva

Jannik Sinner startet die Centre-Court-Action gegen Pedro Martinez, danach gibt es Swiatek vs. Collins. Das letzte Match auf dem Heiligen Rasen bestreiten dann Novak Djokovic und Miomir Kecmanovic. Auf den Number One Court beginnt um 14 Uhr MESZ Mirra Andreeva gegen Hailey Baptiste, es folgen Krejcikova und Navarro. Und zum Ende bekommt es Ben Shelton mit Marton Fucsovics zu tun.

Man spricht Deutsch:

Sebastian Ofner um einen Platz im Achtelfinale? Aber ja! Und das im zweiten Match nach 12 Uhr gegen Grigor Dimitrov! Aber: Es geht auch schon mit den Nachwuchs-Wettbewerben los. Und da spielt die österreichische French-Open-Siegerin Lilli Tagger gegen Xinran Sun aus China. Max Schönhaus, deutscher Finalist in Paris, startet gegen den US-Amerikaner Ryan Cozad.

Hier der Spielplan für Samstag