Wimbledon: Emma Raducanu steht zu Mixed-Absage an Andy Murray

Emma Raducanu hat nach ihrer Einzel-Niederlage am Sonntag in Wimbledon ihre Absage des Murray-Mixeds verteidigt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.07.2024, 16:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Emma Raducanu

“Ich denke, es war die richtige Entscheidung. Ich stehe dazu”, sagte Raducanu nach ihrer 2:6, 7:5, 2:6-Niederlage im Achtelfinale gegen Lulu Sun am Sonntagabend.

Die 21-Jährige hatte am Tag zuvor das geplante Mixed an der Seite von Andy Murray wegen eines steifen Handgelenks abgesagt. Für Murray wäre es das letzte Match in Wimbledon gewesen - er hatte im Einzel nicht antreten können und am Dienstag mit seinem Bruder Jamie im Doppel zum Auftakt verloren.

“Natürlich war es eine harte Entscheidung”, so Raducanu. “Ich wollte ihm nicht sein letztes Match wegnehmen. Aber am Ende des Tages hätten wohl viele Spieler in einer ähnlichen Situation ebenso gehandelt und auf ihren Körper gehört.”

Judy Murray: Sarkasmus ja oder nein?

Raducanus Rückzug hatte vor allem auch Wellen geschlagen, weil Judy Murray, Andys Mutter, auf Twitter reagiert hatte. Auf die Nachricht eines Journalisten mit der “erstaunlichen” Absage, antwortete sie: “Ja, erstaunlich.” Darauf angsprochen, erklärte sie ihre Reaktion, dass wohl heutzutage nicht jeder Sarkasmus verstehe.

Raducanu erklärte, nichts davon mitbekommen zu haben. “Ich bin sicher, sie hat es nicht so gemeint.”

Raducanu war im Vorjahr an beiden Handgelenken operiert worden, Grund zur generellen Sorge bestehe aber nicht. “Ich bin einfach mit einem etwas steifen Handgelenk aufgewacht. Die Bälle sind recht schwer auf Rasen, damit muss ich klarkommen. Ich spiele nun schon ein paar Wochen auf Gras. Und musste meinem Einzel einfach den Vorzug geben.”

Ob sie bei der Zusage für das Mixed den Gedanken gehabt habe, auszusteigen, falls sie im Einzel weit komme? Nein. “Als das Turnier begonnen hat, habe ich nicht damit gerechnet, in die vierte Runde zu kommen. Von daher war das kein Gedanke. Aber: ”Anbetracht dessen, wie es mir gestern beim Aufwachen ging, war (die Absage) für mich unvermeidlich."