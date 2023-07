Wimbledon: Fix im Junioren-Turnier schon ausgeschieden

Der einzige deutsche Teilnehmer am Junioren-Wettbewerb der 136. All England Championships ist bereits in der ersten Runde gescheitert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.07.2023, 18:48 Uhr

Der 18 Jahre alte David Fix vom TC Wolfsberg Pforzheim unterlag dem Franzosen Arthur Gea in seinem Auftaktmatch 2:6, 3:6.

Für Fix, derzeit die Nummer 56 der Junioren-Weltrangliste, war es der dritte Grand-Slam-Start. Im Nachwuchs-Wettbewerb der Australian Open war er Anfang des Jahres ebenfalls in der ersten Runde gescheitert, bei den French Open hatte er das Achtelfinale erreicht.