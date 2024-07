Wimbledon: Frantzen/Jebens erreichen erstmals Grand-Slam-Viertelfinale

Constantin Frantzen und Hendrik Jebens haben das Viertelfinale in Wimbledon erreicht - es ist das erste Mal in ihrer Karriere, dass sie in der Runde der letzten Acht bei einem Major stehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.07.2024, 15:10 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Constantin Frantzen und Hendrik Jebens in Wimbledon 2024

Mit 7:6 (5), 7:6 (3) besiegten die beiden Deutschen das britisch-niederländische Duo Lloyd Glasspool und Jean-Julien Roger und zogen damit erstmals in ein Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier ein.

Überhaupt hatten Frantzen und Jebens in Wimbledon zum Auftakt erstmals ein Match bei einem Major-Turnier gewonnen - und das mit einem Paukenschlag, direkt gegen die an zwei notierten Rohan Bopanna und Matthew Ebden.

Frantzen und Jebens spielen seit 2023 zusammen und haben über die Challenger-Tour einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt, sechs Turniere gewannen sie. Aktuell stehen sie auf Platz 58 und 59 im Doppelranking, so hoch wie noch nie.

2024 traten die beiden in Australian und Paris auch erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier an, beide Male war in Runde 1 Schluss.

Nun, in Wimbledon, geht der Traumlauf weiter. Gegner nun: Neal Skupski und Michael Venus.

Zum Doppel-Draw