Wimbledon: Jannik Sinner demonstriert seine Stärke

Jannik Sinner zeigte in Wimbledon gegen Miomir Kecmanovic eine tadellose Leistung in der dritten Runde. Eine Demonstration der aktuellen Stärke.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.07.2024, 13:00 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner demonstrierte seine Stärke

Ganze sieben Spiele überließ Jannik Sinner seinem Kontrahenten auf dem Centre Court am Freitagabend. Der klare Erfolg gegen Miomir Kecmanovic war eine Matchdemonstration des Weltranglistenersten, der über die Jahre zu einem dominanten Rasenspieler gereift ist,

„Ich genieße jeden Auftritt an diesem speziellen Ort“, sagte Jannik Sinner nach dem Match gegen den Serben im On-Court-Interview nach seinem Einzug in das Achtelfinale der diesjährigen Wimbledon-Ausgabe. Die Entspanntheit dieses Satzes kann der Südtiroler auch auf den Court transportieren und damit einen entscheidenen Akzent bei seinen Auftritten setzen.

Der 22-Jährige steuert mit seiner Ruhe auf dem Platz die Matches und bewältigt so enge Situationen in den Partien, wie das Zweitrundenmatch gegen Matteo Berrettini zeigte. Dort gewann Jannik Sinner bei seinem Viersatzerfolg gegen seinen Landsmann alle drei Tiebreaks. Vor der spielerischen Dominanz, wie sie gegen Miomir Kecmanovic deutlich zu sehen war, der Beweis von absoluter Nervenstärke.

Sinner überholt Ruud im Siege-Ranking

Mit dem dritten Erfolg der bei der diesjährigen Wimbledon-Ausgabe hat Jannik Sinner zudem mit 41 Saisonsiegen die alleinige Führung in diesem Ranking übernommen. Mit 40 Erfolgen in diesem Kalenderjahr rangiert Casper Ruud auf dem zweiten Platz, der auf dem heiligen Rasen in der zweiten Runde gegen Fabio Fognini das Aus kassierte.

Nur ein weiterer Beweis für die Dominanz, die Jannik Sinner auf der Tour ausstrahlt. Mit den Australian Open, Rotterdam, Miami und Halle sprangen in diesem Kalenderjahr bereits vier Titel heraus. Lediglich drei Niederlagen kassierte der Führende im ATP-Rankings seit Anfang Januar, eine davon im Halbfinale der French Open gegen Carlos Alcaraz, der im Wimbledon-Halbfinale erneut warten könnte. Eine weitere soll in Wimbledon möglichst nicht hinzu kommen.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon