Wimbledon: Jelena Ostapenko - Kein Drama mit Ansage

Jelena Ostapenko ist nach einer weiteren Glanzleistung ins Viertelfinale beim Wimbledon-Turnier 2024 eingezogen. Und könnte nun die Topfavoritin sein.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.07.2024, 19:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jelena Ostapenko

Man geht manchmal mit großen Erwartungen in ein Match. Im Falle von Jelena Ostapenko gegen Yulia Putintseva war das so.

Beide sind bekannt für ihre eher kurze Zündschnur, und ein bisschen Drama an einem doch größtenteils bewölkten, tristen Montag in Wimbledon? Wir sind doch alle nur Menschen.

Aber nichts da. Putintseva trat einmal etwas beherzt auf den Rasen (nur hinter der Grundlinie), fauchte entnervt ihre Box an (nichts Neues) und servierte einmal von unten (immerhin ein kleiner Aufreger in Wimbledon). Das war dann schon alles. Man kann es nur mit Mühe bemerkenswert nennen.

Bemerkenswert war allerdings, woran das lag: an Gegnerin Ostapenko. Denn die spielte wieder wie im Rausch. Power ist der French-Open-Siegerin aus 2017 ja nicht fremd, und wenn sie trifft, ist wenig dagegen zu tun. Putintseva verzweifelte also eher daran, denn schlecht spielte sie selbst nicht - sie kam einfach nur nicht dazu. Umso enttäuschender nach ihrer Galavorstellung gegen Iga Swiatek am Sonntag.

6:2, 6:3 hieß es also nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit für Ostapenko, die Weltranglisten-14. Und es war nach dem schnellen 5:0 in Satz 1 immerhin noch ein versöhnliches Ergebnis für Putintseva, die zwischenzeitlich taktisch umstellte, beim Return näher an die Grundlinie rückte und Ostapenko so immerhin ab und zu etwas in Bedrängnis brachte und zum ein oder anderen Fehler zwang.

29 Winner waren es letztlich bei der Lettin bei “nur” 26 Fehlern ohne Not, bei ihrem Hochrisikotennis eine gute Bilanz. Am Ende säbelte sie sogar noch einen Slice-Winner ins Feld.

“Es ist mein Lieblingsturnier, ich habe bei den Juniorinnen gewonnen”, erinnerte Ostapenko nach ihrem Sieg. “Mein Level ist wirklich gut, speziell in wichtigen Phasen.”

Ein Level, das sie nun in den Kreis der Favoritinnen bringt. Nächste Gegnerin: Danielle Collins oder Barbora Krejcikova.

Am Nachmittag schon weitergekommen: Elena Rybakina nach einem Aufgabesieg gegen Anna Kalinskaya und Elina Svitolina nach einem 6:2, 6:1 gegen Xinyu Wang.