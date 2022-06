Wimbledon: Kerber, Raducanu & Co - diese Damenpartien warten an Tag eins

Bereits in Runde eins des Damen-Haupftfelds der Wimbledon Championships gibt es einige richtig spannende Partien zu entdecken.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.06.2022, 17:01 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber ist bei den Wimbledon Championships an 15 gesetzt

Nachdem am ersten Spieltag des Wimbledon-Turniers am Centre Court traditionell der Vorjahres-Champion bei den Herren - im aktuellen Fall also Novak Djokovic - die Eröffnungspartie bestreiten darf, wird diese Ehre bei den Damen am Dienstag ausnahmsweise der topgesetzten Iga Swiatek zuteil werden, nachdem die Siegerin von 2021 Ashleigh Barty ja zu Beginn dieser Saison nach ihrem Triumph bei den Australian Open ihre Karriere für beendet erklärt hatte.

Auch die mit Spannung erwartete Einzel-Rückkehr der 23-fachen Major-Championesse Serena Williams wird erst am zweiten Spieltag über die Bühne gehen. Langweilig wird der Damenwettbewerb deshalb aber am morgigen Montag nicht, denn spannende Auseinandersetzungen stehen mit recht hoher Wahrscheinlichkeit am Fünf-Sterne-Spielplan-Menü parat.

Angelique Kerber eröffnet gegen Kristina Mladenovic

So darf nach dem Match des erstgesetzten Weltranglisten-Dritten aus Serbien gleich die Lokalmatadorin Emma Raducanu ihre erste Partie (2. Match nach 14:30 MESZ) auf dem heligen Rasen von Wimbledon nach ihrem fulminanten US-Open-Triumph im Vorjahr ausspielen. Ob sie, gerade auch aufgrund ihrer zugelosten Konkurrentin dafür besonders zu beneiden ist, steht auf einem anderen Blatt - so wartet mit der Belgierin Alison Van Uytvanck eine Spielerin, die mit ihrem unberechenbaren Spiel, immer wieder besonders auf schnellen Belägen zu überraschen weiß.

Die 28-Jährige stand 2018 bereits im Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers an der Curch Road und holte vor drei Wochen den Titel beim mit 100.000 US-Dollar dotierten ITF-Rasen-Event im britischen Surbiton. Auf Court 1 spielt die an drei gereihte Tunesierin Ons Jabeur die erste Begegnung des Tages gegen die schwedische Qualifikantin Mirjam Bjorklund, bevor in der dritten Partie des zweitgrößten Show-Courts das heißeste deutsche Eisen Angelique Kerber die Französin Kristina Mladenovic fordert.

Die Zuseher auf Court 2 werden Zeugen der ersten Auftritte von der an zwei gesetzten Estin Annet Kontaveit (gegen die US-Amerikanerin Bernarda Pera) und der fünftgereihten Griechin Maria Sakkari (gegen Zoe Hives aus Australien).

Sky Ticket heißt jetzt WOW! Das Wimbledon-Turnier 2022 schon ab 9,99€ monatlich bei Sky und WOW. Exklusiv im Live-Stream: alle Top Matches der Männer und Frauen in voller Länge. Mit der Konferenz entgeht dir nichts. Dazu Highlights, Analysen und Interviews.

Tennisfans der DACH-Region freuen sich weiters auf: Ylena In-Albon (Schweiz) - Alison Riske (USA/28) / 1. Partie um 11:00 Uhr auf Court 10, Jule Niemeier (Deutschland) - Xiyu Wang (China) / 2. Partie nach 11:00 Uhr auf Court 11, Belinda Bencic (Schweiz/14) - Qiang Wang (China) / 3. Partie nach 12:00 auf Court 12, Tamara Korpatsch (Deutschland) - Heather Watson (Großbritannien) / 3. Partie nach 11:00 Uhr auf Court 3, Tatjana Maria (Deutschland) - Astra Sharma (Australien) 3. Partie nach 11:00 Uhr auf Court 14

Hier der komplette Spielplan des ersten Spieltags.