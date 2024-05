WTA: Ab 2025 schlagen auch die Frauen wieder im Queen´s Club auf

Der Londoner Queen´s Club wird ab 2025 doppelt bespielt: zuerst von den WTA-, danach von den ATP-Assen. Vor mehr als 50 Jahren war dies schon einmal der Fall.

17.05.2024

© Getty Images Ab 2025 werden hier auch die Frauen spielen: der Queen´s Club in London

Die WTA-Turniere in der kurzen Rasensaison sind einem ständigen Wandel unterworfen. Umzüge sind keineswegs ausgeschlossen. Davon hat ja auch Deutschland schon profitiert. Die Events in Berlin und Bad Homburg sind vergleichsweise jung.

Nun hat sich eine erneute Verschiebung ergeben. Denn die WTA-Tour kehrt 2025 in den Londoner Queen´s Club zurück. Zuletzt war dies 1973 der Fall, damals gewann Olga Mozorova.

Die englische Rasensaison beginnt ab kommenden Jahr mit zwei Challenger-Turnieren (für Männer und Frauen) in birmingham, und zwar in der zweiten Woche der French Open. Danach folgt das 500er der Frauen im Queen´s Club, derweil die Männer in Ilkley jenen Challenger bestreiten, dessen Sieger ein Gratisticket für das Hauptfeld in Wimbledon bekommt.

Zwei Woche vor Wimbledon gibt s dann das traditionelle ATP-Tour-500-Turnier im Queen´s Club. Als letzte Vorbereitung vor dem Höhepunkt auf Gras können Männer und Frauen bei einem 250er in Nottingham dann noch Punkte holen.