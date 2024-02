WTA Abu Dhabi: Rybakina folgt Samsonova ins Halbfinale

Turnierfavoritin Elena Rybakina ist mit einem 6:1 und 6:4 gegen Cristian Bucsa in das Halbfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Abu Dhabi eingezogen. Dort trifft sie auf Liudmila Samsonova

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 13:50 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina steht in Abu Dhabi in der Vorschlussrunde

Die Bedingungen in Abu Dhabi sind in diesen Tagen nicht ganz einfach, was weniger am Klima liegt, sondern vielmehr an den Schatten, die dem Center Court ein interessantes Muster verpassen. Nun sollte man als Returnspielerin gegen Elena Rybakina aber durchwegs beste Sicht haben. Selbst dann ist diese Aufgabe schon schwierig. Wenn das Service aber aus dem Dunkeln kommt, wird es auch auf der Sonnenseite finster.

So gesehen hat sich Cristina Bucsa bim 1:6 und 4:6 im zweiten Satz des Viertelfinales gegen Rybakina gut geschlagen. Die Spanierin führte sogar mit einem Break, konnte dieses aber nicht behaupten. Und so ersparte sich die Turnierfavoritin einen dritten Satz. Zum Auftakt gegen Danielle Collins musste Rybakina über die volle Distanz gehen.

In der Runde der letzten acht kommt es für die Wimbledonsiegerin von 2022 nun zum Treffen mit Liudmila Samsonova. Die Russin besiegte Barbora Krejcikova im ersten Match des Tages in Abu Dhabi mit 7:5 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Abu Dhabi