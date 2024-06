WTA Bad Homburg: Badosa stoppt Niemeier, Stusek unterliegt im Debüt

Jule Niemeier hat im Achtelfinale beim WTA-500er-Turnier in Bad Homburg gegen Paul Badosa mit 6:4, 2:6 und 1:6 ausgeschieden. Julia Stusek unterlag bei ihrem Hauptfelddebüt auf der WTA Tour der US-Amerikanerin Peyton Stearns.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 26.06.2024, 17:31 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier gelang in der ersten Runde ein Überraschungssieg gegen Maria Sakkari.

Nach ihrem überraschenden Sieg über Maria Sakkari am Montag, folgte heute der nächste Auftritt für Jule Niemeier im Achtelfinale am Kurpark gegen Paula Badosa. UNd Niemeier legte erneut gut los, gewann Durchgang eins mit 6:4. Dann allerdings legte Badosa einen Gang zu, holte sich die beiden folgenden Sätze mit 6:2 und 6:1.

Im am Montag abgebrochenen Duell der beiden Tennismütter Caroline Wozniacki und Elina Svitolina setzte sich die Dänin in der Fortsetzung mit 6:3, 6:7 (4) und 7:5 durch. Ebenfalls eine Runde weiter ist Donna Vekic nach einem 6:4, 3:6 und 6:3 gegen Ekaterina Alexandrova.

Julia Stusek feiert Debüt auf der WTA-Tour

Unverhofft kam Julia Stusek als Lucky Loserin zu ihrem Comeback auf der WTA-Tour. Erst gestern schrieb die 15-Jährige noch Klausuren in der Schule, nachdem sie am Wochenende in der Qualifikation scheiterte, durch die kurzfritige Absage von Yulia Putintseva rückte die deutsche Nachwuchshoffnung dann ins Hauptfeld.

Dort wartete die US-Amerikanerin Peyton Stearns, die Stusek dann ihre Grenzen aufzeigte. Die aus Cincinnati stammende Staerns spielte ihre Erfahrung auf der Tour aus und siegte 6:2, 7:5. Im Achtelfinale kommt es nun zum US-Duell mit der an Position drei gesetzten Emma Navarro.

