WTA Bad Homburg: Swiatek, Svitolina und Osaka am Start

Wimbledonsiegerin Iga Swiatek und Rom-Champion Elina Svitolina führen das Teilnehmerinnenfeld beim WTA-Tour-500-Turnier in Bad Homburg an – auch Naomi Osaka und Jungstar Iva Jovic sind am Start.

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 17:02 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek führt das Feld in Bad Homburg 2026 an

Die Wimbledonsiegerin kehrt zurück in den Kurpark: Iga Swiatek, sechsmalige Grand Slam-Gewinnerin und Nummer drei im WTA-Ranking, führt das Teilnehmerinnenfeld der Bad Homburg Open (20. bis 27. Juni 2026) an.

Der Publikumsliebling aus Polen möchte sich beim WTA 500-Boutiqueturnier Selbstvertrauen für die Mission Titelverteidigung an der Church Road holen. Im vergangenen Jahr hatte Swiatek das Finale in der Kurstadt knapp verloren – sich aber nur zwei Wochen später die begehrte Siegerinnentrophäe beim weltweit bedeutendsten Tennisturnier in Wimbledon gesichert.

Swiatek setzt auf „Einflüsterer“ und Mentor Rafael Nadal

Die Bedingungen und die Atmosphäre in Bad Homburg hatte die 24-Jährige schon im vergangenen Jahr als „außergewöhnlich“ bezeichnet. Es herrsche „eine ganz besondere Stimmung, und das Wimbledonflair ist an vielen Ecken zu spüren“, meinte Swiatek, in deren Team mittlerweile ein Hauch von Rafael Nadal zu spüren ist: Francisco Roig coacht die Wimbledonsiegerin aktuell. Der routinierte Spanier war jahrelang fester Bestandteil im Coaching Staff von Superstar Nadal, der so etwas wie ein Mentor von Swiatek geworden ist. Vor einigen Wochen verbrachte sie einige Zeit in der Academy des 22-maligen Grand Slam-Champions in Manacor auf Mallorca und holte sich wertvolle Tipps von „Rafa“.

Formstarke Svitolina – Augenmerk auf Andreeva, Muchova, Osaka, Jovic

Ebenso wie die topgesetzte Swiatek wird die Spielerin der Stunde im Kurpark am Start sein: Die zweimalige Wimbledon-Halbfinalistin Elina Svitolina (WTA-Nr. 7) hatte jüngst zum dritten Mal das WTA 1000-Event in Rom gewonnen und dabei im Finale Coco Gauff bezwungen. Die 31-jährige Svitolina, Mutter der dreijährigen Skai und verheiratet mit Profi Gael Monfils, steht im Race to the WTA-Finals, der Jahreswertung 2026, an Position drei, was ihre Formstärke belegt.

Auch Powerspielerin Mirra Andreeva (WTA-Nr. 8), Siegerin des prestigeträchtigen Sunshine Doubles 2025 (Indian Wells/Miami), und die wiedererstarkte Karolina Muchova (WTA-Nr. 10), French Open-Finalistin von 2023, wollen bei der Titelvergabe in der Kurstadt ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Ebenso die viermalige Grand Slam-Gewinnerin und ehemalige Weltranglistenerste Naomi Osaka (WTA-Nr. 16), die bisher jeweils zweimal bei den Australian Open beziehungsweise den US Open triumphiert hat.

Spannung vor Wildcard-Vergabe in den nächsten Tagen

Freuen können sich die Fans auch auf Teenie Iva Jovic (WTA-Nr. 17), die Aufsteigerin der Saison. Der Wimbledon-Juniorinnensiegerin von 2024 prophezeien viele Experten eine große Karriere. Bei den diesjährigen Australian Open in Melbourne erreichte die 18-jährige Jovic das Viertelfinale und spielte sich in die Herzen der Tennisfans. Der Main Draw-Cut der diesjährigen Bad Homburg Open powered by Solarwatt liegt bei Weltranglistenposition 30.

Ende der Woche werden Sportdirektorin Angelique Kerber und Turnierdirektor Dr. Aljoscha Thron weitere Wildcards (insgesamt vier sind noch zu vergeben) bekannt geben. Darunter ist auch eine mehrmalige Grand Slam-Siegerin…!

Letzter Aufschlag: Sportdirektorin Kerber spielt gegen Ivanovic

Kerber wird im Rahmen der Bad Homburg powered by Solarwatt ihr ultimatives Abschiedsmatch bestreiten. Am 20. Juni (15.30 Uhr) trifft die Wimbledonsiegerin von 2018 im Duell der ehemaligen Weltranglistenersten auf ihre gute Freundin Ana Ivanovic, French Open-Champion von 2008.