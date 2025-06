WTA Bad Homburg: Titelverteidigerin Shnaider scheitert in Runde eins

Titelverteidigerin Diana Shnaider hat beim WTA-Tour-500-Turnier in Bad Homburg in einer Wiederauflage des Endspiels von 2024 in Runde eins gegen Donna Vekic verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2025, 17:01 Uhr

© Getty Images Diana Shnaider wird ihren Titel in Bad Homburg nicht verteidigen können

Es kommt nicht oft vor, dass eine Erstrunden-Partie bei einem Turnier eine Wiederholung des Endspiels aus dem Vorjahr ist. In Bad Homburg war es an diesem Montag indes so weit. Und im Gegensatz zum Vorjahr (und zum Aufeinandertreffen vor wenigen Tagen in Berlin) war es nun Donna Vekic, die sich an Diana Shnaider schadlos hielt und mit einem ungefährdeten 6:3 und 6:3 in die zweite Runde einzog. Dort geht es gegen Linda Noskova, die zum Auftakt mit Ajla Tomljanovic keine Probleme hatte.

Hart zu kämpfen hatte Clara Tauson mit Magdalena Frech. Die Dänin setzte sich aber schließlich mit 6:7 (6), 6:3 und 6:3 durch und darf damit im Achtelfinale gegen die an Position drei gesetzte Mirra Andreeva ran.

Als Nummer eins geht in Bad Homburg ja Jessica Pegula ins Rennen. Die US-Amerikanerin spielt nach einem Freilos entweder gegen Veronika Kudermetova oder Katerina Siniakova. Tatjana Maria, die vor wenigen Tagen sensationell den Titel im Londoner Queen´s Club geholt hat, ist bereits gestern an Leylah Fernandez gescheitert.

Ebenfalls nicht mehr dabei ist Rückkehrerin Belinda Bencic. Die Schweizerin hatte beim 1:6 und 2:6 gegen Ekaterina Alexandrova keine Chance.

