WTA Berlin: Bencic, Kvitova, Garcia geben Start-Zusage

Das WTA-Rasenturnier in Berlin (17. bis 25. Juni) kann mit einigen der stärksten Spielerinnen der Welt planen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 19:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Belinda Bencic schlägt erneut in Berlin auf

Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova (Tschechien), Olympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz) und die Weltranglisten-Fünfte Caroline Garcia (Frankreich) haben ihre Zusage für das mit 850.000 Dollar dotierte Turnier im Berliner Grunewald gegeben. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit.

Bencic stand erst vergangene Woche in Charleston das Endspiel erreicht, Kvitova in dieser Saison schon das WTA-Tour-1000-Turnier in Miami gewonnen. Und Caroline Garcia konnte am Ende der Spielzeit 2022 in Fort Woth den Titel bei den WTA Finals holen.