WTA Berlin: Wo schon die Quali Grand-Slam-Charakter hat

Sechs von acht Paris-Viertelfinalistinnen werden auch beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin aufschlagen. Was auch heißt: Selbst die Qualifikation ist schon top besetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2025, 08:20 Uhr

© Getty Images Marta Kostyuk muss sich in Berlin erst einmal qualifizieren

Die gute Nachricht für alle Tennisfans in und um Berlin: Wenn in diesem Jahr im Steffi-Graf-Stadion aufgeschlagen wird, dann bekommen die Zuschauer ein Teilnehmerinnen-Feld zu sehen, das es bei einem 500er-Turnier ansonsten vielleicht noch beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gibt. Zur Einordnung: Von den acht Viertelfinalisten in Roland-Garros werden sechs in Berlin aufschlagen. Lediglich Iga Swiatek und die französische Überraschungsfrau Lois Boisson werden fehlen.

Was man schon weiß: Die Siegerinnen der letzten drei Majors werden dabei sein, egal, wie das Endspiel in Paris zwischen Aryna Sabalenka und Coco Gauff morgen endet. Sabalenka hat ja die US Open 2024 gewonnen, Madison Keys die Australian Open zu Beginn dieser Saison. Stand jetzt haben 17 der 18 besten Spielerinnen in den WTA-Rankings einen Platz im Hauptfeld sicher, dazu kommen die drei Wildcards Naomi Osaka, Emma Raducanu und Lokalmatadorin Eva Lys.

Berlin-Siegerin Jabuer muss in die Qualifikation

Was aber natürlich auch bedingt, dass schon die Qualifikation außerordentlich gut besetzt ist. Denn ganz ehrlich: fast jedes Event in der 250er-Kategorie würde sich darüber freuen, wenn Ekaterina Alexandrova und Marta Kostyuk die vorderen Plätze der Setzliste einnehmen. In Berlin müssen sich beide erst qualifizieren.

Oder wie wäre es mit Ons Jabeur? Die Tunesierin stand schon zwei Mal im Endspiel von Wimbledon. Und konnte 2022 in Berlin den TItel holen. Und auch die beiden US-amerikanischen Spitzenkräfte Sofia Kenin und Danielle Collins müssen um ihren Hauptfeld-Platz noch kämpfen. Es lohnt sich also, schon zur Qualifikation ab dem 14. Juni zum LTTC “Rot-Weiss” Berlin zu kommen.